田蕊妮勁愛《梨泰院Class》想通宵煲　對金多美改觀瘋狂「表白」

由朴敘俊、金多美、權娜拉主演的《梨泰院Class》（이태원 클라쓰）因為劇情熱血而深得觀眾歡心，劇中男主角朴世路（朴敘俊飾）無論遇上什麼挫折都一直堅持自己的信念，在殘酷的社會中不失去自我，令大結局收視上升至16.548%，創下開播收視新高，討論度亦居高不下，連視后田蕊妮最近繼《愛的迫降》和《二月廿九》後，亦沉迷上這部熱血劇，頻頻出帖分享煲劇心得，更以「新一代韓劇粉」自稱。

田蕊妮近日緊貼煲劇潮流，從玄彬和孫藝真的《愛的迫降》、到吳海昕、劉俊謙、徐天佑主演的《二月廿九》、再到朴敘俊與金多美的《梨泰院Class》。（Instagram／＠tinyuilee）

田蕊妮表示《梨泰院Class》老是在Netflix出現在自己眼前，但她一直都興致缺缺：「宅咗喺屋企兩個幾月，晚晚上Netflix 搵嘢睇，呢套《梨泰院Class》成日彈出嚟我都無興趣睇，首先我唔知個劇名想表達啲咩，繼而我又麻麻哋男主角嘅髮型！」令她愛上這部劇的原因居然是老公杜汶澤？她寫道：「點知今晚食完飯，一向唔睇韓劇嘅杜先生竟然話開呢套睇吓，我咪陪佢睇囉！嘩⋯好睇到癲！通常劇集第一二集都要捱吓，但係呢套劇第一集未完我已經愛上！我要繼續睇第二集喇！bye bye。」

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IG向金多美「表白」

一看便迷上《梨泰院Class》的田蕊妮更停不下來，差點想通頂煲劇，卻被老公阻止：「睇完第二集《梨泰院Class》，當我正想繼續睇之際，杜先生話唔可以再睇要控制一下自己，成日煲劇煲天光太唔健康喇，點知轉個頭俾我發現佢Google套劇嘅劇照嚟睇！」近日她再貼出女主角金多美的照片，並向她告白：「未睇《梨泰院Class》之前覺得你唔靚仲要好似台灣嘅陶晶瑩！依家我覺得你好靚呀！我好鐘意你呀！」