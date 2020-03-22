【梨泰院Class】結局朴敘俊贏得太兒戲　朴寶劍客串都無補於事

由朴敘俊、金多美、權娜拉主演的《梨泰院CLASS》（이태원 클라쓰）因為劇情熱血而深得觀眾歡心，劇中男主角朴世路（朴敘俊飾）無論遇上什麼挫折都一直堅持自己的信念，在殘酷的社會中不失去自我，令觀眾不禁喜歡上這個角色之餘，亦會為他感到心痛。在周五（20日）播出的第15集最後，朴世路為了拯救趙以瑞（金多美飾），不惜向仇家會長張大熙（劉在明飾）跪下，令追劇的觀眾非常憤怒，認為他向惡勢力低頭、失去了一直以來的初心。在周六（21日）播出的大結局中，劇情交代了朴世路對趙以瑞的心意，令觀眾更了解朴世路下跪的這個決定是為了拯救自己愛的人。

朴敘俊這一跪讓不少觀眾都無法理解。（劇集截圖）

惡人終有惡報 男主角功勞不大



張根元（安普賢飾）因為勾結黑社會、綁架、暴行等罪名再度入獄其實不意外，畢竟他要得到應有的懲罰。朴世路的初戀吳秀娥（權娜拉飾）在長家工作逾十年、職位亦不低，於是在那段期間蒐集了不少不法罪證，成為內部告發者揭發張大熙的罪行；長家必須面對司法審判，企業形象大減遭變賣，而買家正正是一直為復仇而活的朴世路。當張根秀（金東希飾演）以爸爸最愛的四字成語「弱肉強食」回敬父親，以及張大熙最終向朴世路下跪，觀眾會覺得爽快，大概是因為劇情體現了惡人有惡報這個真理。可是認真想一想，這個復仇男主角佔的百分比並不多，主要是吳秀娥為了報答朴部長（孫賢周飾）而還的人情債。

壞人的下場：

+ 19 + 18 + 17

朴世路趙以瑞修成正果 中間留白多欠共鳴



朴世路最後終於了解自己的心意，不惜付出性命去拯救被張根源綁架的趙以瑞，作為觀眾老是不明白為什麼角色總喜歡在危急關頭還要談情說愛，讓別人為他們的安危擔心。朴世路在逃跑時對趙以瑞告白：「想起了以前在梨泰院逃跑的時候，你總是為了我拚盡全力然後受傷。怎麼會這樣，我的腦子裡、我的心裡都是你，原來你也是這樣子嗎？這麼讓人心動。我愛你，以瑞啊！真的很愛你。」然後追兵來襲，就不是談戀愛的氛圍，不能先好好逃跑嗎？以後有的是時間讓你們放閃！

趙以瑞令朴世路苦澀的夜變得甜蜜，二人在最後亦以吻戲作結派糖。（劇集截圖）

+ 20 + 19 + 18

電視劇兩女一男的愛情編排就是要男主角作出選擇，觀眾在看劇的過程中，亦為朴世路應該選擇陪伴自己奮鬥、復仇的趙以瑞，還是一見鍾情愛了很久的初戀吳秀娥，而有過八百回合的爭吵。朴世路最後選擇一直在身旁的趙以瑞其實也沒有很難理解，畢竟是吳秀娥自私只顧自己前程在先，可是這突如其來的「移情別戀」（劇情時間線跳過了七年）讓不少觀眾大呼無法接受。老實說，無論是在男主角的復仇線，還是愛情線都有很多空白，男主角的復仇記並沒有讓觀眾覺得過癮，愛情作為副線亦沒有太多共鳴，這要歸究於劇情舖排上沒有做得很好，甚至中段有點拖戲的感覺，所以觀眾亦難以投入角色、分享角色的感受，連最後朴寶劍客串登場也無法彌補這個劇本缺失。

吳秀娥經過內部告發難以就職，在洪錫天的幫助下開設餐廳，而朴寶劍則飾演來應聘的大廚一角。真係好靚仔！（劇集截圖）

朴寶劍帥氣登場！！

+ 14 + 13 + 12

雖然記者覺得《梨泰院CLASS》沒有如它的熱度般那樣好看，可是不得不說，它的確繼《愛的迫降》之後諦造了新一輪追劇潮流，除了有朴敘俊、金多美、劉在明等實力和人氣兼備的演員加持，亦炒熱了栗子頭、甜夜酒館的流行，令劇集討論度更上一層樓。當中值得一讚的是劇集由始自終貫徹「忠於自己」的主題，更諦造了不少金句鼓勵觀眾自愛：「人活著就要堅持信念」、「忍耐這一次、最後一次，就這樣一次又一次！雖然當下會很好過，可是那些忍讓，會讓人改變。」、「你不用逃跑，你沒做錯事，不需要向別人說服你是誰。」而每個角色最後都有各自的領悟和成長。