【二月廿九】視后田蕊妮睇到喊大讚「五個好」　吳海昕：受寵若驚

ViuTV全新愛情穿越劇集《二月廿九》正在熱播，觀眾除了熱衷於拆解Yeesa（吳海昕飾）的穿越之謎，同時亦在兩大型男Ryan（徐天佑飾）及余家聰（劉俊謙飾）之間糾結。在周五（6日）播出的最新一集劇情說到2018年的Yeesa再次穿越到2020年2月29日，卻意外預知好閨密Fiona（李敏飾）因子宮頸癌離世的消息，令她大受打擊。 Yeesa回到現實後將這件事如實告知懷孕中的Fiona及她的丈夫Johnathan（柯煒林飾）， Johnathan寧要妻子不要孩子的真情告白讓不少觀眾感動落淚，就連視后田蕊妮也禁不住分享自己正在追劇：「嘩！二月廿九真心好睇！劇本好！拍得好！演員做得好好！我睇到喊呀！」

田蕊妮在個人社交媒體貼出正在觀看《二月廿九》的照片，並對劇集大為讚賞。（Instagram／＠tinyuilee）

田蕊妮接受《香港01》訪問時提到分享煲劇的貼文是希望支持他們：「作為業內人士，見到無論係幕前或幕後能用心去做出好嘅創作，更覺得應該支持他們。」問到與TVB的製作有什麼不同，她就回應道：「我唔會將佢同任何其他電視台或國家嘅作品嚟比較！單純作為觀眾係好睇就係好睇！」大方表達對《二月廿九》的喜愛之情。

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對於視后田蕊妮大讚《二月廿九》，作為女主角的吳海昕（Sofiee）就說很是受寵若驚：「我自己都好喜歡佢！佢不單是支持，還要分享出來令更多人留意到《二月廿九》，非常感激佢。」電視劇播出以後反應不俗，使Sofiee覺得拍攝期間再辛苦也是值得：「曾經在神聖幾何學會的場地連續拍攝五天，每天18小時，有一晚頭痛到一句對白也讀不出來，但要趕拍攝進度頂硬上，結果忍不住痛哭崩潰。」幸好最後在導演及同場演員劉俊謙和岑珈其的鼓勵下順利完成拍攝。

女主角吳海昕將一切歸功於團隊精神和信任。（劇照）

談到第五集Yeesa預知離別的劇情很是催淚，Sofiee就說即使自己知道劇情也看到眼濕濕：「同劇的Ranya（李敏）和Will（柯煒林）真的演得非常出色，令觀眾成功代入、同情角色。」她又提早預告：「第六至十集會更加傷感，我在後期配音時也偷偷感慨落淚，因為自己好像和Yeesa一樣經歷了好幾年的成長。」《二月廿九》可說是Sofiee第一次擔正的作品、也是她首次飾演天真爛漫、傻頭傻腦的角色，問到這會否是她的代表作，Sofiee說：「香港很久沒有純愛故事，希望這次的愛情小品可以減少大家生活的沉重感，為人生帶來一點正能量。」

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