《梨泰院Class》帶挈朴敘俊爆紅　接演《智異山》全智賢做女主角

說朴敘俊是近來韓流最炙手可熱的男演員一點也不為過，憑着他挑選作品的眼光，從2015年搭檔池晟和黃正音的《愛上哪個我》、2017年搭檔金智媛的《三流之路》、2018年搭檔朴敏英的《金秘書為何那樣》、到剛剛才落下帷幕的《梨泰院Class》，每一部均話題度極高，連帶知名度也三級跳，成為紅遍整個亞洲的「韓劇男神」，片約接踵而來，讓他的演藝事業再創另一個巔峰。根據韓媒報道，朴敘俊已經迅速拍板下一部作品《智異山》，將擔任男主角，並搭檔產後復出的國民女神全智賢。

全智賢亦是《屍戰朝鮮》第三季的主要角色，在未正式投入拍攝時，她已獲邀出演同為金恩熙執筆的《智異山》。（《屍戰朝鮮》截圖）

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劇組力邀金秀賢客串

電視劇《智異山》除了男女主角首次合作引發討論，連幕後製作班底同樣華麗，由執導過《太陽的後裔》、《鬼怪》的李應福擔任導演、執筆過《信號》、《屍戰朝鮮》的金銀姬擔任編劇，令觀眾的期待值爆燈。《智異山》講述遠離城市喧囂智異山國立公園護林人的故事，那裏有尋死的人、來殺人的人、來救助他人的人，朴敘俊與全智賢同為護林人，而朴敘俊則擁有一個不能說的秘密。《智異山》預計2020年下半年開鏡，並將在2021年上半年首播，更有知情人士爆料，製片正在力邀金秀賢客串，為華麗陣容再添一筆。