【法證先鋒IV】黃心穎事件被迫重拍　梅小青無奈刪減朱晨麗打戲

今晚（27/03）就是《法證先鋒IV》的大結局，一眾演員台前幕後都齊集將軍澳電視城欣賞最後一集，記者會中更公佈收視報捷的好消息，第一至29集平均直播收視為32.4點，第一至24集平均7天跨平台總收視更高達35.8點，逾2,33900（即2百多萬）人收看。觀眾除了關心誰是Final Boss之外，最想知的，就是會不會「添食」。

《法證先鋒IV》十分好！（葉志明攝）

《法證》系列梅小青接受《香港01》訪問時說：「我而家唔諗住啦，因為做咗咁多年嘢都唔知慢活係點。」表示希望榮休之後，能多些時間媽媽、孫以及屋企人，而且她亦有意將這個系列交給後繼者。她說：「以前做嘢每日都係趕趕趕，追追追，試下點先啦，不過我覺得我後面仲有好多人可以接到嘅。」更謂終於可以盡情煲劇。

小青姐表示榮休之後想過一下慢活生活，之後再作打算。（葉志明攝）

問道《法證4》有甚麼精彩的刪減場面，小青姐就表示因為重拍了的原因，所以不少內容都刪減了。「例如朱朱（朱晨麗）有一次病緊都返嚟拍打拳戲，動作打得好靚㗎！仲有一場戲我好鍾意嘅，就係心穎同浩然坐喺一個樓梯口度，話唔可以同佢喺埋一齊，呢啲內心戲都好好睇。」更表示希望TVB將這些已剪走的精彩場面重見天日。

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