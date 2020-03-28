【星級日日瘦】崔碧珈隔離期間教大家操腹肌　瘦腰同時不瘦胸

崔碧珈（Anita）本月20日由美國返港，入住尖沙嘴某酒店進行自我隔離14天，不過佢依然好忙，在酒店房內拍片練琴，每日都有在網上更新動態，今次出新PO，教大家如何「瘦腹不瘦胸」。

崔碧珈隔離期間，教大家通過運動和飲食，達致瘦身不瘦胸。（IG圖片／anitachui）

繼日前曬男友視角相和着水手服，預告出自家影片《抗疫碧珈Tips》教大家對抗疫情，Anita又再出新相，她穿上運動裝大曬腹肌，分享她的每日6分鐘腹肌訓練成果，「每天抽少少時間做運動，持之以恆、保持心境開朗！你今日做左（咗）未呀？」

Anita拍片教大家如何訓練腹肌，她說：「平時如果趕時間我只會做6分鐘，但如果時間許可，我就會每款做三至四組

等於係18至24分鐘左右。」

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+ 4 + 3 + 2

除了運動之外，還要配合飲食，Anita同時分享了自己的日常餐單，「另外食物方面，我係採取生酮飲食，所以我呢14日嘅隔離餐單係一日一餐，每一餐係豬手和菜心或手掌咁大既芝士，另外我會飲大量既（嘅）水和黑咖啡。」黑咖啡有助去水腫，豬手充滿骨膠原的，芝士富含蛋白質，在減肥期間不會同時減掉上圍，雖然瘦了，但上圍依然豐滿。

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