范冰冰登英國雜誌《Wonderland》母版封面　成國內首位上刊藝人

內地女星范冰冰自從2018年經歷逃稅風波與陰陽合同之後，幾乎消失在公眾視野，去年下半年開始才偶爾露面，在社交平台上活躍，為復出試水溫。雖然這些負面新聞令冰冰的事業一度受到重擊，不過仍然無損她的國際地位，日前更成為首位登上英國高端時尚雜誌《Wonderland》封面的國內女演員。

《Wonderland》官方IG於昨日（27日）上載了冰冰為雜誌拍攝的三張封面相，一封實體刊，三封電子刊。今次她大膽嘗試誇張的蜂窩頭造型，再配上濃黑的貓眼眼線，撐開電梯，離境沙漠，是由畫報中走出來的復古女王無疑，氣場強大。負責拍攝的攝影師解釋，這個作品的創作靈感源自電影《Mad Max》，從荒野步入文明未來，無畏無懼，似乎是意味著冰冰踏出復出之路。

冰冰是首位登上《Wonderland.》母版的中國女演員。（官網截圖）

能登上《Wonderland》母版封面，可見冰冰的國際地位備受認可，通常這本雜誌的封面人物都是外國頂流明星與模特兒，包括Shawn Mendes、Emilia Clarke、Taylor Swift、Emma Warson等，而內地頂流男星之一的蔡徐坤也只是登上《Wonderland》中文版的4月封面。

蔡徐坤登中文版封面。（微博@wonderland中文版）

其實這已是2020開年以來，冰冰登上的第4個國際雜誌封面，之前還有《T Magazine》新加坡版開年封面，《Harper's Bazaar》越南版開年封面，以及美國雜誌《FlAUNT》封面。不難看出，冰冰在國際上的發展暢通無阻，而且越來越好，但至於國內的復出之路，仍是一個未知數。