范冰冰公開廿年來護膚步驟　傳授必學敷面膜心法：早一片晚一片

內地女星范冰冰自從去年的逃稅風波後幾乎在娛樂圈「消失」，直到今年才逐漸有復出消息傳出，偶爾在公眾視野中露面。雖然范冰冰連續一年多都未曾參加任何公開活動，不過在內地另一社交平台小紅書上卻不難看見她的蹤影。

眾所周知，今年37歲的范冰冰一直是一位護膚達人，更被封作「面膜狂人」。早前她在小紅書寫長文分享自己的護膚心得，揭露自己20年來，每日早晚都會各敷一次面膜，並總結了早、晚的護膚流程，加起來有28個步驟，真是令人感歎「美人不易做」。

點擊下圖睇冰冰早、晚詳細護膚步驟：

冰冰表示，在時間允許的情況下，一日會敷兩張面膜，化妝前20分鐘敷一張補水面膜，按照上述的步驟進行，整個皮膚的狀態會立即變好，化妝也會很貼服，而且現在對她來講這已成為生活中的一個重要習慣，就好似早上起床之後必須刷牙、飲蜂蜜水一樣。

范冰冰的皮膚白皙水嫩，很多網友都大感羨慕。（小紅書@范冰冰）

除了公開護膚步驟，冰冰還分享了敷各類面膜的時間，但這要根據個人皮膚的吸收狀況而定，通常她會敷20分鐘左右。如果面膜精華較少，面膜紙容易乾，就不可以敷太久，否則皮膚的水分會被面膜紙吸收；而清潔類的泥狀面膜，冰冰建議大家敷10分鐘左右沖洗，10至15日使用一次即可；至於睡眠面膜，冰冰指它們有很好的「封包功效」，將護膚成份包裹一晚上，第二日皮膚會更透亮，不過油性肌膚或者容易生痘的皮膚要特別注意，這樣做皮膚可能會更易出油，或者痘痘惡化。

冰冰今年偶爾會在微博分享狀態。（微博@范冰冰）

對於冰冰這樣瘋狂敷面膜，很多網友都質疑這樣做是否真的好？冰冰解釋道，敷面膜能有效促進吸收，來源於醫學上的「封包療法」，以她個人的經驗來看，從來沒有因為面膜敷太多導致肌膚屏障受損等問題，並總結有些人會出現問題的原因可能有三點。第一，敷面膜前後護膚流程不當；第二，面膜本身品質有問題，可能含有激素，過量熒光劑等刺激成份；第三，皮膚本身就是屏障功能不健康或敏感肌膚。

冰冰曾經試過一日敷三次面膜，先後用兩張補水面膜，敷完後全臉發光發亮。（小紅書@范冰冰）

「敷完面膜到底洗不洗」這個問題一直說法不一，就冰冰個人而言，她主要看精華是否已被吸收，一般情況下不會洗。如果覺得自己是油性皮膚的，冰冰認為可以用化妝棉加爽膚水，將多餘的精華抹掉，再繼續後面的步驟，還特別提醒大家「不要以為敷完面膜就可以上床睡覺了」。另外，如果面膜很黏稠或者刺激，出現發癢泛紅，這時要即可沖洗，並且停用，只做基礎護膚，尋找敏感的原因。

冰冰的皮膚狀態非常好。（小紅書@范冰冰）

冰冰在護膚方面的確有自己拿手的一套，在她公開全套護膚流程之後，不少網友都覺得受益，但有網友留言表示之前這樣的護膚流程導致臉爛了，也有網友認為夏天塗抹太多受不了等等。

其實每個人的膚質不同，個人的護膚方式未必個個都適用，好似之前「阿嬌」鍾欣潼在「千萬不要這樣敷面膜」中，就曾經勸大家不要日日敷面膜，也不要在妝前敷面膜，敷完面膜要洗等等，與冰冰的方式有所出入，但對自己就很適用。明星紅人分享的都是自己的心得與方法，大家要視乎自己的情況而定。

鍾欣潼分享護膚心得 日日敷mask真係會有白滑肌膚？