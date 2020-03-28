【多圖】日本女團成員身材走樣暴脹25kg　肥腩起摺粉絲仍讚好可愛

說起對女子偶像的固有印象，大家第一反應可能會想起現時炙手可熱的BLACKPINK、TWICE等韓國女團，每個成員除了具備令人稱羨的美貌和身材，同時亦兼備實力，讓她們成為不少女孩的模仿對象。可是，有誰說過女子偶像就一定要一式一樣？日本就有一名偶像成為了大眾的討論對象，只因她在活動時期身材大走樣！

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現年29歲的岩村捺未，現以岩村捺啾（岩村なちゅ）的名義活動中，她原本為「PASSPO☆」的成員，組合在2018年正式解散，及後加入衍生團體「hachake隊」（はっちゃけ隊），至今仍在活動中，岩村捺啾就是當中的成員之一。近日岩村捺啾在日本節目《有吉反省會》中登場，觀眾發現她跟一年半在偶像團體中的樣子截然不同，即使穿上同一套制服也差點認不出來，改變之大令人十分驚訝。

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岩村捺啾也於節目中說明為何身材會走樣得如此厲害，因為團體解散以後自己變得很閒，為了消磨時間就去參加彈珠機店的抽選會，彈珠機店關門的話自己就會選擇喝酒和睡覺，直至彈珠機店開門，日常亦吃得非常非常多，這樣的生活更持續了好一段時間，怪不得身形暴脹25kg！岩村捺啾自信地認為：「臉不可愛的話就是胖子，但我臉很可愛，所以是豐滿。」不少粉絲看到她還是覺得很可愛，主持人有吉毒舌回應：「粉絲會不會對你太仁慈了？」