【周遊記】周杰倫Netflix個人騷多負評　看清三大重點必定改觀

周杰倫（Jay）的真人騷旅遊節目《周遊記》於上周六（21/3）在Netflix上架，同時也在中國電視台浙江衛視等平台播出，播映一星期以來，對於《周遊記》的評論屬好壞參半，大部份劣評也指節奏太慢，主持人（即是周杰倫）綜藝感欠奉又或是嫌棄節目過於走馬看花，沒有深度介紹外國景點。冇錯，作為首個登上Netlfix的華語旅遊節目，似乎未夠繽紛以及內容太過鬆散，不過這些觀眾都忽略了一些重點。

首先，這個冠以Netflix品牌的《周遊記》相比於《Michael Palin Travel》等由旅遊家介紹世界各地的節目，其實周杰倫的行程更傾向去到邊玩到邊，就似是一班大男孩出門旅遊時錄低的玩樂Vlog（影像網絡日誌），所以《周遊記》的看點，從來都不是法國巴黎有什麼好去處或者享受什麼奢華大餐，而是要代入其中與周杰倫一起旅遊。要睇旅遊資訊的話，倒不如買本旅遊「閃卡書」更加實際，又何必浪費時間睇Vlog呢。

《周遊記》看點一：冇「味精」



剛剛提到，《周遊記》就是一個周杰倫旅遊的日記，其實比起跟足劇本、行程的旅遊節目，Vlog拍攝就較為隨性而且真實。就以第一集為例，周杰倫、他的化妝師「杜哥」以及兩位魔術師「Will」、「冠霖」與蕭敬騰就到了巴黎旅遊。兩粒巨星加3位名人，出遊時理應是飲住香檳、坐豪華房車，不過他們就選擇逼坐一架小小的Mini-Cooper上介紹景點，還有與當地青年「鬥波」打籃球以及打桌球、掟飛鏢，這些貼地的活動都不是平常能看到的。

周杰倫和蕭敬騰的互動有十足趣味性。（Netfix《周遊記》截圖）

《周遊記》看點二：周杰倫與朋友的真性情



還記得在第一集的開場，「老蕭」蕭敬騰上車後就即時揶揄周杰倫說：「藤原拓海，你怎麼沒開AE86？你後面要載着一堆豆腐。」然後坐在後座的化妝師「杜哥」就說：「我們就是那堆豆腐。」短短幾句就能點中觀眾的笑穴。雖然節目的比重並不是放在介紹景點，但就能看到他們的真性情，例如，以兄弟相稱的「老蕭」和周杰倫就十分喜歡較勁，鏡頭前的周杰倫極愛面子，為了贏得比賽又經常「出術」，而「弟弟」蕭敬騰又經常讓賽。周杰倫與好朋友之間，這些無聊、白痴又童心十足的互動，就正是《周遊記》好看之處。

蕭敬騰因為在掟飛鏢比賽輸了，而要一邊兔仔跳跳出門口，一邊說：「我以後不敢跟周杰倫玩飛鏢。」（Netflix《周遊記》截圖）

《周遊記》看點三：代你去旅行



新冠肺炎疫情應該會持續一段頗長時間，不少歐洲地區都已經實施封城防止疫情擴散。留守家中的同時，花點時間睇周杰倫的旅遊日記既可打發時間，也能止一止去旅行的心癮。

每集足足有一小時，一次過睇完或者分段睇都得，打發時間一流。（Netflix《周遊記》截圖）