《周遊記》淪周杰倫「沉悶老男孩旅行團」？星級嘉賓欠綜藝感出事

歐陽娜娜拍的視頻日誌是vlog，周杰倫拍的vlog則被稱之為「全球戶外生活文化實境真人秀」，名叫《周遊記》。 3月21日，由周杰倫主導，真實記錄周杰倫生活的《周遊記》，在Netflix和國內浙江衛視、芒果tv同步上架。

頂着Netflix聯手周杰倫打造的首部華語實景真人騷的稱號，以及周杰倫加劉德華、林俊傑、謝霆鋒等明星的豪華陣容，《周遊記》可謂情懷十足，噱頭頗多。然而，首集《周遊記》內容略顯單調，畫面質感不佳，更像是周杰倫的生活vlog，和專業製作的節目有一定差距。

《周遊記》第一集在Netflix和國內播出的版本不同，Netflix上是周杰倫和蕭敬騰的巴黎遊，國內平台上則是周杰倫和林俊傑在新加坡的遊玩記錄。

由於Netflix上的《周遊記》是付費觀看，所以內容中沒有廣告植入，這方面觀感稍好。國內版本則穿插了大量生硬的廣告，不僅有周杰倫和同伴演繹的場景故事型廣告，還有周杰倫親自讀廣告詞，以及隨時跳出來的字幕廣告，非常影響觀感。

國內版本則穿插了大量生硬的廣告（《周遊記》劇照）

拋開廣告，就節目內容來說，或者周董Fans對於偶像拍的任何東西都會開心地照單全收，但作為普通觀眾，《周遊記》給人最直觀的感受就是無聊。

《周遊記》的節目時長一個小時，國內版本第一集，看了前15分鐘都還沒有進入正題的感覺。周杰倫和遊玩夥伴——他的御用化妝師杜國璋，魔術師陳冠霖、蔡威澤，逛了新加坡F1賽車場地，但是並未出現更深入或有趣的對話和場景。

之後周杰倫一行人來到了蠟像館，藉著尋找林俊傑蠟像，引出了真人林俊傑的出場。然後林俊傑帶着「老男孩旅行團」，去了新加坡森林廣場的遊戲店和美食街，一路逛街、吃飯、變魔術。

最後，「老男孩旅行團」去到林俊傑媽媽開的KTV，「雙傑」為林俊傑媽媽演唱了《聽媽媽的話》。整期節目最有梗的地方，反而是臨近結尾，林俊傑媽媽連續兩次懟周杰倫。

+ 4 + 3 + 2

Netflix版的第一集，周杰倫和蕭敬騰去到了巴黎。周杰倫安排的第一個行程竟然是打籃球，連蕭敬騰都忍不住吐槽，「純粹打籃球的話，其實在台北就可以了。」然而，打籃球部分在這期節目中整整有10分鐘，佔了節目總時長的六分之一，Jay Chou 的vlog就是如此隨心所欲。

周杰倫安排的第一個行程竟然是打籃球，蕭敬騰都忍不住吐槽，“純粹打籃球的話，其實在台北就可以了。“（《周遊記》劇照）

《周遊記》曾以「無腳本、無人設」為宣傳點。誠然，觀眾早已對「演」出來的真人秀產生疲倦和抵觸心理，《周遊記》的「真實」非常可貴。但完全按照周杰倫個人喜好來展開的這場真人秀，問題也很明顯。

《周遊記》的“真實”非常可貴，但完全按照周杰倫個人喜好來展開的這場真人秀，問題也很明顯。（網絡圖片）

首先是節目流暢度明顯欠佳，一集節目下來，幾個場景地之間聯繫不大，轉換也非常生硬。更重要的是，未經太多設計的環節，非常考驗嘉賓的綜藝感。從結果來看，就是趣味性和戲劇性不夠。

節目的「硬件」也是過於潦草，鏡頭不穩、取景角度一般、打燈似乎是沒有的，再加上字幕、濾鏡質感欠佳，《周遊記》的畫面很難稱得上「精良」。

節目的“硬件”也是過於潦草，鏡頭不穩、取景角度一般、打光似乎是沒有的，再加上字幕、濾鏡質感欠佳，《周遊記》的畫面很難說“精良”。（《周遊記》劇照）

《周遊記》的節目定位是周杰倫的「魔幻之旅」，節目內容涵蓋旅行、音樂、魔術、真人騷互動。

「旅行」作為節目中非常重要的一個主題，在《周遊記》中並沒有得到充分的展現。目前看到的新加坡和巴黎之旅，周杰倫和他的朋友們在遊覽上過於走馬看花，沒有深入的去展現或經典、或獨特的城市風光。

城市中的很多景點，周杰倫一行人都是開車經過，在車上介紹一番。甚至經過《告白氣球》中的塞納河畔時，他們都沒有下車去實地探訪和感受。這也讓「旅行」的意義變得單薄，並且沒有看點。

音樂方面，周杰倫的經典歌曲太多了，每響起一首，都能引起大家的回憶。《周遊記》的每期節目也是分別以周董的一首經典歌曲為主題。國內版第一期的主題曲是《聽媽媽的話》，Netflix版則是《告白氣球》。

城市中的很多景點，周杰倫一行人都是開車經過，在車上介紹一番。甚至經過《告白氣球》中的塞納河畔時，他們都沒有下車去實地探訪和感受。（《周遊記》劇照）

很多人都知道周杰倫喜歡魔術，但應該沒想到他這麼喜歡。第一期節目中，周杰倫時不時就找場地、找路人，非常享受地表演變魔術。這也讓「魔術」元素幾乎勝過其他元素。

當然，《周遊記》最大的賣點是周杰倫本人，以及嘉賓陣容中的劉德華、林俊傑、謝霆鋒等人。明星真人騷盛行，正是源於觀眾對明星的私下生活的好奇心。《周遊記》中的明星，幾乎每一個都是80、90後的青春回憶，這無疑是節目的最大賣點。但周杰倫和林俊傑、蕭敬騰的互動，稍顯平常，乏善可陳。

第一期節目中，周杰倫時不時就找場地、找路人，非常享受地表演變魔術。這也讓“魔術”元素幾乎勝過其他元素。（《周遊記》劇照）

其實靠明星撐起的節目，對明星的要求是非常高的。廣受好評的國產綜藝，諸如《極限挑戰》。《明星大偵探》，都不僅僅單靠明星本身的「星光」受到歡迎，而是明星恰當的綜藝感，造就了節目的精彩。

《花兒與少年》、《花樣姐姐》類的旅行綜藝，則是憑藉風起雲湧的人物互動，充滿戲劇性的旅途故事，以及展現令人嚮往的美景來引發觀眾的興趣。

如果按照真人秀節目的標準來評判《周遊記》，不能給它打高分。但因為他是獨一無二的周杰倫，觀眾願意用最寬容的態度來接納《周遊記》。正如一位豆瓣網友所說：眼見他寫爛歌，眼見他恰爛錢，但是大家還是選擇原諒他。因為他是那個寫出了《安靜》、《世界末日》、《回到過去》、《伊斯坦堡》、《麥芽糖》、《上海一九四三》、《她的睫毛》、《不能說的秘密》、《晴天》的Mr .Jay。

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