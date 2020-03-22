【周遊記】周杰倫與林俊傑「鬥」眼睛大細　誰是終極「細眼王」？

台灣男歌手周杰倫主持的全新綜藝節目《周遊記》昨日（21日）首播，請來好友林俊傑（JJ）做嘉賓打頭陣，齊齊以周董的經典歌曲展開魔幻之旅。然而，兩位金曲歌王難得聚首一堂，竟然不是比歌喉，而是當場「鬥大」互相比眼睛大小，周杰倫不禁大呼：「我稍微大一點！」，逗笑全場。

周杰倫和好友林俊傑聚首一堂笑料不斷。（微博：@林俊傑）

在節目中眾人齊齊前往蠟像館時，周董一邊笑着對JJ說眼睛小有眼睛小的魅力，更突然表示要與對方比一下眼睛的大小。周董先用手指量度出JJ的眼睛大小，再拉到旁邊自己的蠟像眼睛上，誰知這把尺卻在比劃途中愈拉愈大似乎有欠公正，不過周董卻胸有成竹地表示：「我稍微大一點！」，旁邊的JJ只能無奈表示：「老哥，你一直移！」，鬥嘴模樣惹得眾人在旁大笑。

周董先用手指量度出JJ的眼睛大小。（微博：@周遊記）

周董先用手指量度出JJ的眼睛大小，再拉到旁邊自己的蠟像眼睛上。（《周遊記》影片截圖）

周董在節目訪問時更分享大眼秘訣：「做蠟像時，眼睛要在睜大一點，注意一點。」驕傲的模樣令網民紛紛捧腹大笑，並揭穿真相表示他即使眼睛小也很可愛，亦有網民突破盲點：「到底將李榮浩放在哪裡了？」

周董表示做蠟像時，眼睛要睜大一點。（《周遊記》影片截圖）

網民笑指李榮浩應該加入戰團。（微博：@李榮浩）

周杰倫VS林俊傑VS李榮浩，誰是小眼睛之王？