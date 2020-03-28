【不完美的她】周迅惠英紅新劇首播毀譽參半　細數亮點與Bug位

由周迅、惠英紅、趙雅芝主演的劇集《不完美的她》昨晚（27日）首播，作為備受矚目的一套戲，就播出的前8集來看，網友對此毀譽參半，豆瓣評分為7.3。

豆瓣是國內提供音樂、影視、書籍等信息的網站，同時網友可以對這些內容進行收藏、評論、打分。但現在不乏很多針對演員的惡意評分，所以分數只能作為一個參考，並非專業評論。（豆瓣截圖）

保留日劇緩慢敘事原則 故事豐富信息量大

《不完美的她》改編自高分日劇《Mother》，有別於一般國產劇，該劇只有22集，單集只有35分鐘，在緩慢悠長的節奏中，又不乏「刺痛」觀眾的內容。好似一開始，周迅在海邊遇到的小女孩穆蓮生（陳思諾飾），下意識地遮掩自己身上的瘀傷；大家為周迅慶祝生日，當點燃的蠟燭出現在她面前時，她竟然驚慌到逃走，為什麼她會這麼怕火？以及為什麼陳思諾似乎能看透周迅的內心，她會不會是小時候的周迅等，僅僅是首集中就已經有不少懸念。

首集開始不久便透露出小女孩可能曾遭遇家暴的信息。（視頻截圖）

片頭以家暴地圖呈現 讓社會重視家暴

不得不講的是，劇集的片頭相當新穎，官方微博還特別提醒大家「請不要跳過片頭」，上面以地圖形式標示出全國各地近6年的家暴信息，當中幾乎全都是男方向女方施暴，有不堪被丈夫家暴而斬死對方的；有將自己被家暴的事透露給父母，遭到丈夫兇殘報復的；有被家暴致死的；有遭男方威脅而離婚的；也有因家暴提出離婚，最後被丈夫殘忍殺害的……但上述的案件中，只有一單是終身監禁，其他都是緩刑或幾個月至幾年的有期徒刑，施暴者並未受到嚴懲。

片頭之所以這樣設計，是為了讓全社會重視家暴，減少甚至杜絕家暴，保護受害者，在這一點上，節目組真的很用心。這些令人震撼的案件，可能僅僅是冰山一角，水面之下的家暴時間到底有多少，大家不得而知。這也是現今備受關注的社會問題之一，呼籲眾人重視之餘，同時也警示着人們。

點擊下圖睇恐怖家暴地圖及事件：

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台詞為女性發聲 提醒女性「愛自己」

劇集是聚焦的是女性題材，因此劇中也不乏一些溫暖、直戳心扉的語句，包括生活態度、女性的生育問題以及女性如何對待自己等，提醒女性要堅強、獨立，愛惜自己，引發深思。

點擊下圖睇劇中台詞：

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不過，儘管劇集有演技保障，但也不乏一些漏洞位，譬如周迅在劇中是一位黑客高手，可以隨便Hack入其他公司的系統以及CCTV等，但卻不能用這個方法找到自己當年被拋棄的線索？

周迅可以隨便Hack入他人公司系統，奈何找不到自己當年被拋棄的線索？（視頻截圖）

除此之外，對於穆靜（蔡雅同飾）千方百計想拋棄女兒陳思諾的動機也很牽強。蔡雅同的男朋友尚武（蔣昀霖飾）心理陰暗、扭曲，表面善良，實際內心變態，將快樂建立在虐待陳思諾上：打機時將她當人靶取樂；把她裝入密封的紙箱內，讓蔡雅同找；甚至為只有幾歲的她化濃妝……種種做法令人發指，而且這一切蔡雅同都親眼見到，但竟從未想過離開蔣昀霖，連蔣昀霖都認為兩人可能會分手，對她說「你的飯我怕是吃一頓少一頓」，不料蔡雅同反而是想盡方法拋棄自己的女兒。加之又看不出她為何離不開蔣昀霖的原因，而女兒陳思諾非常懂事，所以蔡雅同想拋棄女兒的這個動機實在有些簡單同牽強。

不過，現在劇集才播出8集，有的看過日劇原版的網友認為劇集改編得不好，但未看過日劇的觀眾認為劇集不錯，究竟如何，就要看接下來的發展了。