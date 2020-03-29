【夠細奇則】232呎公屋硬隔兩房「大細超」　網民轟阿媽太自私

香港開電視節目《夠細奇則》雖然是舊節目，不過近來因被放到YouTube上翻播，掀起網民熱議。節目中介紹了不同的「納米單位」，由設計師親自剖析如何利用設計去改善單位的問題。而其中一集就講到位於沙田石門的一個232呎公屋單位，單位是母子同住，設計師要在有限的空間內間隔出兩間房，不過就明顯「大細超」！

香港開電視節目《夠細奇則》其中一集講到位於沙田石門的一個232呎公屋單位。（由香港開電視提供）

單位是一個新梯形公屋單位，面積232呎，由兩母子同住。由於公屋不能隨意改動，所以設計師Oscar在有限的預算下，主要利用一組傢俬間隔，裝修費總共花了18萬左右。設計師用盡所有空間，打造了不少收納櫃，大門口左邊是洗手間，兩旁都有櫃可以擺放雜物及鞋。而洗手間內就設有全闊鏡櫃和半腰地櫃，大大增加空間感。設計師為廚房度身訂造了一個L型的地櫃和吊櫃，雖然由於空間所限，雪櫃要放在客廳，但還是很方便。

設計師Oscar用盡所有空間，打造了不少收納櫃，主持盧頌恩（妹頭）亦大讚整間屋設計精緻。（由香港開電視提供）

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而今次最大的難題就是要在局限的空間內，按客人要求間隔出兩間房，設計師以雙面衣櫃及儲物櫃來分隔空間，一邊是主人房，另一邊則是兒子房。主持盧頌恩（妹頭）代入兒子的角色親自試住，她認為整間屋設計精緻，而且裝修豪華，儲物空間多，十分整齊，絕對值高分。入到兒子房後，雖然有衣櫃、書檯等收納及私人空間，但梯形床實在太高，梯級亦十分狹窄，要爬上去相當高難度，由片中所見妹頭連轉身都有困難。

兒子房內雖然有衣櫃、書檯等收納及私人空間，但梯形床實在太高，梯級亦十分狹窄，要爬上去相當高難度。（由香港開電視提供）

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不過在雙面櫃另一側的主人房，空間明顯大得多。入門左手邊設有一個四門衣櫃，房內擺放了雙人床後仍有走動空間，甚至在牆身設計了一個飾物櫃擺耳環、項鏈。不少網民看完節目後都直指阿媽太自私，認為間隔太過「大細超」：「自己間房大一大，阿仔就逼到轉身都唔得」、「兒子房間設計是假設永遠10歲」、「個仔千其唔好生得太高太大隻」、「阿仔張床梯級90度，每一級都好窄又冇啲扶手捉住爬上去好難爬」。

主人房擺放了雙人床後仍有走動空間。（由香港開電視提供）