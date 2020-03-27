首席脫衣舞娘Dita Von Teese公開洛杉磯大屋　英式復古風如博物館

全球首席脫衣舞娘Dita Von Teese因為表演脫衣舞而聞名世界，甚至與很多荷里活女星平起平坐。Dita表演的「滑稽歌舞雜劇」，是一種藝術性質極高的脫衣舞騷，她獨創的馬丁尼酒杯騷（The Martini Glass Show）更將事業推上高峰，Dita亦從此聲名大噪，一票難求，成為了全世界身價最高的舞娘。鍾愛古典風格的Dita，日前向建築雜誌《AD》介紹自己位於洛杉磯的大屋，每一處都充滿復古風，非常有特色！

擁有豐滿上圍的Dita Von Teese，一直維持22吋的腰身，身材數十年如一日。（IG@ditavonteese）

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由4歲開始學習古典芭蕾舞的Dita，年僅13歲就已經可以擔任獨舞，19歲開始在公開表演中加入日後成為經典的羽毛扇。自小迷戀40、50年代古典風格的Dita，舉手投足都散發優雅氣質，靠着獨特的性感魅力將情色藝術發揮得淋漓盡致，她所獨創的表演風格，艷麗高雅而不俗氣，身價更達上億美元！

Dita獨創的馬丁尼酒杯騷（The Martini Glass Show）一票難求，更令她成為了全世界身價最高的舞娘。（Getty Images）

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Dita收藏了很多動物標本，全部都栩栩如生。（YouTube影片截圖）

Dita透露在五年前搬入這座建於1927年的英國都鐸式大屋，初時屋內所有牆身都是白色，但因為她偏好五彩繽紛的感覺，所以她就改造了這座3200呎的四室大屋。由於Dita鍾愛復古風，所以她收集了不少復古裝飾，廳中更擺放了很多動物標本，包括老虎、豹、兔仔、天鵝、孔雀等等，全部都栩栩如生。屋內的很多傢俱都是Dita從跳蚤市場買來，她將自己收藏的藝術品放置在一間房中，除了畫作、擺件之外，還有很多酒杯。大屋設計充滿復古風，就連廚房都不例外，由燈飾、水龍頭到爐灶都相當花心思。

Dita將自己收藏的藝術品放置在一間房中，猶如私人收藏博物館！（YouTube影片截圖）

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Dita的臥室及衣帽間位於二樓，與著名設計師Christian Louboutin私交甚篤的她收藏了數百對由對方設計的高踭鞋，對對都是精品！而Dita的臥室反而就行簡約風，不同於屋內大紅大綠的裝修風格，以單色銀色為主，而且擺設不多，床和窗簾都由Dita參與設計，極具個人特色。Dita更將院內的小屋改造成小酒館，閒時可以小酌一下，好識享受！不少網民都大讚大屋設計與Dita的氣質絕配，精緻又華麗，猶如私人收藏博物館！

Dita與著名設計師Christian Louboutin私交甚篤，她收藏了數百對由對方設計的高踭鞋，對對都是精品！（YouTube影片截圖）

Dita的臥室反而就行簡約風。（YouTube影片截圖）