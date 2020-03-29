【再見媽媽又再見】金泰希用20年搣甩花瓶標籤　演技細膩賺人熱淚

與宋慧喬和全智賢並稱韓國演藝圈三大「鎮圈之寶」的金泰希，暌違「公仔箱」五年，近日以電視劇《再見媽媽又再見》（하이바이, 마마!）回歸。說金泰希是人生勝利組其實一點也不為過，出生在富裕家庭、十年如一日的天生麗質美貌、以全校第一名的優異成績畢業於韓國第一學府首爾大學、從廣告模特兒出道變成每年代言費高達十億韓元（約700萬港元）的「廣告女王」、與韓國樂壇天王級歌手Rain（鄭智薰）共諧連理等，她的「威水史」怎麼數也數不完，簡直是完美人生的範本，如果要在這當中挑骨頭，就大概是她的演技吧！

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金泰希出道20年以來，她的演技一直被詬病，總被觀眾批評「演技爛、沒表情」，更曾被選為「以為演技很好，卻讓人失望的演員」第一名，出道初年都是奪得明星獎和人氣獎等名氣相關的獎項，好不容易2015年憑《龍八夷》在SBS演技大賞奪得迷你劇部門奪得「女子最優秀演技獎」，卻又被質疑名不副實。

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《再見媽媽又再見》故事講述金泰希主演的女主角車瑜理在車禍中喪生，不忍留下剛出生的女兒，於是化身鬼魂在人間飄盪了五年。有天她得到起死回生的機會，只要能夠「找回自己的位置」，就可以繼續留在人間。現在已經是兩女之母的金泰希是次本色出演一名愛女心切的媽媽，也許是感同身受的關係，她在劇中將無私母愛表現得淋漓盡致，無論是作為負罪感的女兒、身份尷尬的妻子、盡情撒嬌的閨密，金泰希的情感詮釋均到位，令觀眾為之動容，這成功替她除去花瓶的標籤，用演技證明了自己是實力派演員。

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《再見媽媽又再見》雖然以老套的「珍惜眼前人」為主題，告訴觀眾人生本來就有很多未知之數，不知道哪一次道別忽然就變成了最後一次，所以更要沒有遺憾地活着。沒有人可以預知明天，在成長的過程中，我們總要學習面對離別，編劇在情感鋪墊上尤為細膩，無論是深厚的友情，還是永遠都可以當作堅實後盾的親情，都令觀眾深有共鳴，因而落下熱淚。