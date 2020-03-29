【鏡子森林】楊謹華大結局質問老總一幕催淚　導演慨嘆：記者難撈

由台灣女星楊謹華主演、鄭文堂擔任總導演的《鏡子森林》28日播出大結局，上周姚淳耀飾演的「火線新聞」社會記者侯方平在採訪過程中，遭遇警匪駁火，中槍躺在血泊中，楊謹華悲痛同事的犧牲，氣到在主管面前發飆大罵，難過到全身發抖、痛哭，整場戲充滿淚點。

上周劇情中，姚淳耀遇險「領便當」，楊謹華在戲中為追查真相，忍悲東奔西跑，先是對飾演報社主管的游安順開火，後來又闖警局探聽駁火案真相，卻遭飾演刑警的楊大正怒駁：「你們怎麼會叫他做這麼危險的事啊！」楊大正的吼聲，震撼全辦公室，雙方也互讚氣場都很強大，楊大正則自招，其實和楊謹華拍對手戲時NG了好多次，還頻頻食螺絲，感覺「好像被打假的一樣」。

回顧拍攝過程，總導演鄭文堂常在和演員、工作團隊討論劇情時提到：「當記者好難喔」、「這行業考驗也太大了吧」，形容這種感受是一種不同行業「將心比心的嘆息！」曾任記者的編劇鄭心媚則表示「想說的都在戲裡」，她說：「我們能享受開放資訊，自由安居的空氣，是有一群新聞記者在爲大家努力。那些始終沒有忘記自己初衷的人，多麼艱辛努力，值得我們理解與敬佩」。

《鏡子森林》是繼《我們與惡的距離》後又一關於傳媒公權力的高質台劇：

+ 6 + 5 + 4

侯怡君也形容自己的角色莊愛玲，「根本就是現代版的小龍女！」還表示「如果大家覺得她具有爭議性，我覺得也不為過，何況現今社會，具有爭議的人比較容易被記住、被看見」。瑭霏戲裡演菜鳥記者，表示「陸子文」是戲劇工作中得到的第一個角色：「因為她，讓我更有力量去面對以後未知的路，也讓我知道原來當記者真不是件容易的事，心裡對記者十分地尊敬！」。新生代演員李雪則說：「當記者真的不容易而且很危險，他們其實都是很努力的，所以不要說不好好讀書長大會當記者了！」。

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