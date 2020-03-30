《嗜血嬌娃》特別為劇迷提前兩星期播出　新預告揭Eve未死！

BBC America大熱劇《嗜血嬌娃》（Killing Eve）自2018年播出後贏盡口碑，除了有《Fleabag》女主角Phoebe Waller-Bridge擔任編劇，兩位女主角吳珊卓（Sandra Oh）及Jodie Comer都憑劇集勇奪視后殊榮。原定在4月26日回歸的第三季，就因為大家在新冠肺炎疫情期間冇劇煲而宣布提前兩星期在4月12日播出，更發布了最新預告。

第三季將提前兩星期在4月12日播出。（劇集海報）

劇情主要講述殺人不眨眼的精神病患者Villanelle（Jodie Comer飾）遇上對犯罪研究非常有興趣的英國軍情五處員工Eve（Sandra Oh飾）的一場追殺，兩位主角互相牽制，更發展出一段亦敵亦友的關係。在第二季的結尾，Villanelle對着Eve開槍，而第三季是開始於事發後半年。在預告片段中看到Villanelle嘗試重新開展人生，更扮成小丑嚇小孩子，還做出一連串瘋狂的行為。當Villanelle得悉原來Eve倖存下來後開始感到害怕，而Eve就不斷尋找Villanelle的下落，相信不少劇迷都非常期待兩位主角再次相遇的畫面。