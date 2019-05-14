《嗜血嬌娃》掃3獎成BAFTA大贏家　Jodie Comer與班尼迪封后稱帝

2019年BAFTA英國電視學院獎（British Academy Television Awards）頒獎典禮已於周日在倫敦正式揭曉，本屆最大贏家為BBC America犯罪劇集《嗜血嬌娃》（Killing Eve），分別拿下最佳劇集、最佳女主角Jodie Comer與最佳女配角Fiona Shaw 3項大獎。

《嗜血嬌娃》奪得3獎成BAFTA大贏家。（Getty Images）

《嗜血嬌娃》在金球獎與艾美獎的演員獎項皆聚焦吳珊卓（Sandra Oh），與她飾演對手戲的Jodie Comer這次擊敗吳珊卓、《Bodyguard》（Netflix譯名《內政保鑣》）Keeley Hawes與《The Wilsons》Ruth Wilson 3大強勁對手，終於在英國電視學院獎受封視后。Jodie Comer上台領獎後眼眶泛淚發表感性演說，不僅感謝編劇Phoebe Waller-Bridge、也向多年前助她進入演藝圈的《Line of Duty》男星Stephen Graham致謝，最後把視后獎項獻給外婆Frances，她在Jodie Comer拍攝《嗜血嬌娃》的首週辭世，很可惜沒有機會看到孫女的精湛演出。

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緊追在《嗜血嬌娃》之後的是班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）製作主演迷你劇《Patrick Melrose》，以該劇拿下最佳男主角與最佳迷你劇兩個獎項。憑藉《A Very English Scandal》在今年金球獎獲最佳電視劇集、有限劇集及電視電影男配角的Ben Whishaw，再以相同角色奪得英國電視學院獎最佳男配角獎。

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2019年BAFTA主要獎項得獎名單（點圖放大▼）

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