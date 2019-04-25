【倫敦生活】女主角竟然係《嗜血嬌娃》編劇？　兩劇齊播一樣高收

4月7日，《嗜血嬌娃》（Killing Eve）第二季回歸，首集播出不久便在豆瓣獲得9.3的評分。這部劇由BBC America頻道出品，講述了英國軍情六處與瘋子殺手的遊戲故事。劇中的兩位主角均是女性，一個是人到中年卻直覺敏銳的搞笑特工，一個是年輕冷酷卻內心火熱的變態殺手，二人對戲火花四濺，故事精彩絕倫。 《嗜血嬌娃》改編自Luke Jennings的系列小說，而原著中的主角其實是男性。敢於大刀闊斧改變主角性向，並仍使故事備受觀眾青睞、作品包攬無數獎項，這一切源於《嗜血嬌娃》的編劇——Phoebe Bridge。 她的上一部作品是《倫敦生活》（Fleabag），以生活在倫敦的一名女性的日常糟心事展開，第二季在4月8日完結，豆瓣評分9.7。

大獲好評的英劇《倫敦生活》女主角Phoebe Bridge，居然同時是《嗜血嬌娃》的編劇。圖為Phoebe與《嗜》劇兩位女主角 Sandra Oh, Jodie Comer合影（IMDB）

如果說《嗜血嬌娃》是警匪劇中的一匹黑馬，那麼《倫敦生活》則是在「癲喪文化」題材作品中傲視群雄的王者。《倫敦生活》不僅由Phoebe編劇，還由她本人主演。每季只有六集，每集時長不到三十分鐘。《倫敦生活》第二季回歸，與第一季完結時隔三年，《嗜血嬌娃》也就是在這段「空檔期」創作出來的。

出手便是精品，Phoebe Bridge毫不簡單。如今在Phoebe的身上，可以看到觀眾為她貼的幾類標籤：優秀編劇、才女、影視行業的新星。據悉，她將為第25部《007》電影的劇本潤色，給電影增加更多幽默感和標新立異的內容。經過了《嗜血嬌娃》、《倫敦生活》的成功，她接下來的表現備受期待。

按圖看Phoebe在《嗜血嬌娃》、《倫敦生活》網上好評▼

人們會問她，一個從事影視業的女性是什麼樣的？用女性視角講故事，人物的性格與心理刻劃也十分生動，這是Phoebe的天賦。這種天賦通過作品盡顯無疑：《嗜血嬌娃》中兩種反差激情碰撞，滋生出兩位女主角間若隱若現的曖昧，再融入緊張刺激的案情主線，打破主流和刻板印象的女版「貓捉老鼠遊戲」，值得一品。

《倫敦生活》雖是單女主劇，但發揮毫不受限，細緻地剖析人性，把普通人生活中的雞毛蒜皮上升到了致鬱的「喪」，一種高級感油然而生，而且還用打破第四面牆的方式，讓女主角不時對觀眾直接道出心聲，加速表達人物的內心活動，也加強了觀眾的共鳴感。

《嗜血嬌娃》的厲害之處，是早在第一季還沒開播前，就續訂了第二季，目前第三季也已續訂。《倫敦生活》則沒有那麼幸運，只出了兩季便宣佈完結，短短十二集的故事對劇迷來說，根本不足以解渴，但Phoebe仍然表示，這個系列將到此為止。她認為，第三季或許等到自己五十歲以後才能出世，意味着今年只有34歲的Phoebe留給觀眾的是無盡的等待。

按圖看《嗜血嬌娃》精彩劇照▼

+ 8 + 7 + 6

《倫敦生活》的靈感或許已被掏空，但目前的結局不可不謂圓滿。女主角一出場，生活便是全方位崩塌。自己的咖啡店生意慘淡，親情、友情、愛情均求而不得，明明還沒開口，卻被周圍人七嘴八舌地指責她在任何場合都是那個製造麻煩的人，甚至劇中從始至終沒有提及她的名字，所以英文劇名Fleabag成了觀眾對她的暱稱。

從這十二集中，處處可見她的失敗，劇終時仍然沒有好轉，可是我仍然認為它很圓滿。第一季的《倫敦生活》，每一幀都散發着「喪」的氣息，隔着螢幕都能感受到空氣中散發着潮濕的黴味，令人窒息。黑色幽默更讓人笑着笑着便哭了出來。Phoebe卻說，Fleabag內心深處有着無可救藥的浪漫。Fleabag，中文直譯為邋遢的人，骯髒的動物，這樣的形容和女主角的生活狀態相符，她的浪漫究竟源於何處？是源於她全方位的失敗，為她奠定了loser的身份？還是源於她將處在崩塌邊緣的生活助推了一把，丟進塵埃？

按圖看《倫敦生活》精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

浪漫或許來自她對愛的渴望，這也是《倫敦生活》的圓滿所在。第二季中安排了一名男主角——同樣沒有姓名的神父，在信仰與個人情感之間徘徊不定，與女主角相愛一場，卻最終決定相忘於江湖。第一季將女主角腐爛的生活攤開在陽光下，第二季則用一個神父來救贖她。最終塵歸塵，土歸土：破戒的人重新禁欲，被信仰束縛；渴望愛的人回歸生活，去品味孤獨。沒有無可救藥的浪漫，達不到這樣的圓滿。

《倫敦生活》是Phoebe二十多歲時的憤世嫉俗，在作品中她表達的是女性憤怒、難以控制和暴力，《嗜血嬌娃》中也充斥着這些內容。一個創作者，不喜歡被刻意強調她的女性身份，於是用自己的作品打破刻板印象，挖掘女性的多元化。這種態度和她的作品一樣，始於洩憤，終於高級（IMDB）

《倫敦生活》是Phoebe二十多歲時的憤世嫉俗，在作品中她表達的是女性憤怒、難以控制和暴力，《嗜血嬌娃》中也充斥着這些內容。一個創作者，不喜歡被刻意強調她的女性身份，於是用自己的作品打破刻板印象，挖掘女性的多元化。這種態度和她的作品一樣，始於洩憤，終於高級。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】