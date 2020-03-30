【全民造星II】翻唱《最後的信仰》獲激讚　TeamB感激前輩鼓勵

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ViuTV選秀節目《全民造星II》雖然早前已經圓滿結束，但一眾參賽者對音樂的熱誠卻未有減退，其中憑節目人氣大增的Aiden（洪助昇）、Justin（陳樂）、June（梁瑞峰）及Eagle（陳天翱）更志同道合，頻頻Jam歌合唱。繼早前翻唱林二汶的《最後的信仰》大獲好評，就連林二汶、C AllStar成員陳健安亦留言讚好，日前四人再用視像會議合唱One Direction的《Story of My Life》。

四人因《全民造星II》認識，雖然在節目中互相鬥法，但仍無損他們感情，更憑着共同的音樂信念而成為好友。其中Aiden跟June更因同為BLACKPINK粉絲而成為好友，Aiden笑言：「其實參加《全民造星II》嘅心態係想識朋友，節目上雖然未有合作，但聽過大家嘅音樂理念，原來相當接近，所以好想一齊唱歌，希望有日可以有我哋嘅歌曲。」

對於日前翻唱《最後的信仰》引來極大迴響，四子大感驚訝更直言有前輩的鼓勵為他們的音樂打了強心針，Eagle說：「好感動，雖然現時我哋聲線未必係最Top，但唱出來嘅歌曲都係發自內心，希望可以得到共鳴。」

另外，在疫情期間四人對音樂的熱情沒有停下來，趁空餘時間提升音樂技能。日前他們上載了一段「辣麵Challenge」的遊戲片段，在片中四人挑選心儀的即食麵鬥辣，最終Aiden成為大輸家，要接受洗碗大懲罰，場面惹笑。

Aiden玩辣麵Challenge成為大輸家。

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