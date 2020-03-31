【夫妻的世界】金喜愛、朴海俊床戲尺度大　19禁新劇高收視破紀錄

JTBC韓劇《梨泰院Class》大結局後，由52歲金喜愛和43歲朴海俊主演的《夫妻的世界》接替播放。劇集改編自英國電視劇《Doctor Foster》，講述一對看似恩愛的夫妻之間發生了背叛，兩位主角首集就上演激烈床戲，尺度大至劇集首6集被判定為19禁。

比起《梨泰院Class》，《夫妻的世界》開播前的迴響不算大，可是有兩位實力派演員金喜愛及朴海俊加持，反應算相當不俗。二人首集第一幕就上演大膽床戲，雖然沒有非常露骨的肉搏場面，但通過兩人的在劇集中的互動和氛圍，相信觀眾隔住熒幕都感受到其激情，最終憑着6.7%的收視，打破JTBC電視劇首播紀錄。因有着第一集的激烈場面，《夫妻的世界》第二集最高收視更高達11.023%，刷新自身最高紀錄！

金喜愛、朴海俊第一集就上演床戲，話題度十足。（黃Viu煲劇平台截圖）

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金喜愛首集就發現朴海俊有外遇。（黃Viu煲劇平台截圖）

《夫妻的世界》講述金喜愛和朴海俊是看似恩愛幸福的夫妻，可是朴海俊卻遇上了飾演小三的韓素希，並背着老婆偷食。第一集金喜愛就發現老公外套有女生用潤唇膏，並在圍巾上發現有不屬於自己的長髮，一輪跟蹤下發現朴海俊有外遇，小三更已經懷孕。不過當她想提出離婚時，金喜愛想起了兒子期待了很久的家庭旅行，只好暫時忍下來，劇迷想知道二人之後會否發生巨變就要緊貼逢星期五、六的播出。

《夫妻的世界》逢星期五、六播出，相信劇迷都非常好奇二人之後的巨變。（黃Viu煲劇平台提供）

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