【屍戰朝鮮2】中殿娘娘金慧峻只得24歲　超齡演技令觀眾勁心寒

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Netflix原創劇集《屍戰朝鮮》（前譯：李屍朝鮮）第二季播出後，一直是劇迷間的話題之一。除了朱智勛、裴斗娜、柳承龍和金成圭等主演的表現非常出色外，唯一的女二，即飾演中殿娘娘的金慧峻也憑着高水準的演技成功搶鏡。今年將25歲的她，成熟且超齡的演技令觀眾眼前一亮。

金慧峻在《屍戰朝鮮》中飾演的中殿娘娘，與父親趙學柱聯手打壓世子，為了爭權出盡奸招。由向死去的皇帝用生死草，到狸貓換太子，再親手殺死自己的爸爸，最後更失去理智做「攬炒之母」變成喪屍，相信不少觀眾都恨她恨到入骨！金慧峻在劇中冷靜的演技，令劇迷心寒，可是沒想到《屍戰朝鮮》只是她的第7部韓劇作品。最驚訝的是，1995年出世的金慧峻今年才即將25歲，實在被她超齡的演技成功騙到。

金慧峻在《屍戰朝鮮》中飾演中殿娘娘一角，相信招來不少觀眾的討厭。（劇照）

其實金慧峻仍未足25歲，可是她的演技卻非常超齡。（IG/@netflixkr）

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出演《屍戰朝鮮》前，金慧峻曾參與《大勢的百合》、《浪漫醫生金師傅》和《再次相遇的世界》等韓劇，而亦曾在《最完美的離婚》中飾演裴斗娜的妹妹，可說是非常有緣份。去年金慧峻更憑着電影《未成年》，奪得第40屆青龍電影獎的最佳女新人，絕對是非常實力的年輕演員。而剛好她的同門師姐《梨泰院Class》金多美也曾於前年獲頒同獎，兩人之後的發展實在令劇迷非常期待。

卸下中殿娘娘的角色後，金慧峻給人鄰家女孩的感覺。（IG/@hyello_o）

對比一下卸下中殿娘娘一角後的金慧峻：

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