【再見媽媽又再見】金泰希示範零師奶味穿搭　全靠3個日常小改變

由金泰希、李奎炯和高甫潔主演的tvN韓劇《再見媽媽又再見》（Hi Bye，Mama）播出超過一個月，收視保持不俗的成績。日前剛過40歲的金泰希在劇中飾演一位因意外過世的媽媽，原本擁有童顏外貌的她卻看上去沒有師奶味。究竟穿搭方面，又有甚麼秘訣保留女生的少女味呢？

雖然金泰希的角色是死去的鬼媽媽，首幾集都穿同一套衣服，可是成功投胎變成人後，她的減齡穿搭則非常吸睛，即使穿上幼稚園廚房姨姨的圍裙也少女味十足。相信不少已為人妻或母親的女性都會為了集中在家庭，而忽略了打扮這一環節。要做到每天悉心打扮的確困難，就讓金泰希親身示範，如何在三個日常細節中做小改變，搣甩師奶味呢？

純色圓領毛衣的確百搭又顯活力。（劇照）

1. 圓領衫、多層次打扮更顯年輕感

V領衣服突顯女人味時，圓領衫自然更顯活力。《再見媽媽又再見》中的金泰希不時穿純色圓領毛衣出場，除了百搭好襯外，圓領設計更顯少女味，就算大住肚都完全零孕味。除了圓領衫外，金泰希也經常穿着有帽衛衣再加外套做出多層次穿搭，瞬間有20出頭女大生的感覺。

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米白色衣服充滿少女味外，更有提亮膚色作用。（劇照）

2. 粉色系衣服突出少女味又保險

年輕時不少女生愛穿黑白灰的沉色衣服，可是成為媽媽後又漸漸愛上鮮色系的穿搭。可是不少女生就在挑選色系上出事，過份鮮艷的衣服反而充滿一陣師奶味。參考金泰希選擇米色、粉紅色或淡黃色的粉色系做主色的話，就能輕鬆保留少女的感覺，淺色衣服又有提亮膚色的作用。

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丸子頭簡直就是金泰希在《再見媽媽又再見》中標誌之一。（劇照）

3. 高馬尾、丸子頭直接減齡10歲

對於師奶的印象，要不是披頭散髮就是綁着一條低馬尾。不過《再見媽媽又再見》中的金泰希從來零師奶味的最大原因，就是她一定會綁上高馬尾及丸子頭。綁起一把長髮除了給人精神的感覺外，而且亦更有活力，立即一秒減齡10歲！金泰希綁馬尾時，並不會一次過全部紮起，留有部分瀏海的話會有修小臉作用。