【花花萬物】蕭敬騰默認經理人女友身份：希望有天會主動告訴大家

台灣金曲歌王蕭敬騰自出道以來甚少傳出緋聞，唯一曖昧對象就是其經理人Summer（林有慧），這段傳言講了幾年，孰真孰假，二人始終沒有表態，直至就在近日蕭敬騰獲邀請上內地綜藝節目《花花萬物》時，因為主持人小S（徐熙娣）提問太過犀利，令蕭敬騰招架不住，間接默認這段戀情，引來網上熱烈討論。

蕭敬騰上《花花萬物》被盤問。（影片截圖）

難得蕭敬騰上《花花萬物》小S當然不放過他，對他的感情生活問到底，其中一件事就是他與經理人Summer的戀情傳了好幾年，對於這件事小S不拐彎抹角直接乾脆問道：「你女朋友是不是就是你的經紀人對不對？」問得如此直接，蕭敬騰當堂驚呆了一下，現場氣氛即時變得非常尷尬。不過沒想到他思考了一會兒後，竟然這樣回答：「這不好說，但是有一天我希望這件事情，我是有一天我自己主動想要告訴大家。」他既沒有否認亦沒有承認，但字裡行間好明顯是默認了與Summer是非一般關係。

小S對蕭敬騰的感情生活問到底。（影片截圖）

Summer是星級經理人 與蕭敬騰相差13歲

蕭敬騰這一翻說話被視為間接認愛的節奏，不少網友看見之後亦為他送上祝福。事實上，Summer與蕭敬騰相差了13歲，在蕭敬騰參加完《超級星光大道》比賽之後，她就相中他並簽下為旗下藝人，至今二人合作多年她就見證了蕭敬騰如何一步一步登上歌王寶座。

Summer的來頭亦不小，她可以說是星二代，皆因為她的父親林光寧是台灣藝人，同時父親亦有參與經營藝人的工作，或許因為從小耳濡目染之下，產生了對娛樂事業的興趣，在紐約理工學院畢業之後她就開始接觸娛樂工作，先後為許多大牌歌手籌備演唱會等，包括張惠妹、莫文蔚等等均非常成功，絕對是一位超有能力的經理人。