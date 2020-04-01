馬浚偉完成北大碩士論文　投資百萬讀書：唔想嘥錢買名車名錶

馬浚偉兩年前回歸校園，報讀北京大學光華管理學院EMBA（行政人員工商管理碩士課程），今年即將畢業，雖然在新冠肺炎疫情肆虐下，有兩個單元要延後，不過他已提前完成3萬字的畢業論文。馬浚偉抽空接受《香港01》訪問，他說讀書是因為知道自己的不足，投資百萬換取知識，他說：「好值得！」

馬浚偉兩年前入讀北京大學光華管理學院EMBA（行政人員工商管理碩士課程），今年即將畢業。（FB圖片／馬浚偉）

不願人生受限制 馬浚偉讀書追求專業知識

馬浚偉在過去兩年，除了讀書，亦先後完成了兩齣舞台劇，推出首部自編自導自演的電影，還有個人演唱會，同時又開Café和補習社，忙個不停，究竟是什麼驅使他在百忙之中仍要做空中飛人，來往兩地讀書呢？馬浚偉說：「當你接觸好多人，即使有些人年紀比我小，見的人也比我少，但他學識水平比我高，有時真係會唔明對方講咩，好多人話年輕人冇乜工作經驗，但佢哋有嘅可能係更專業嘅知識，我哋雖然有工作經驗同人際網絡，但如果我哋恃住自己有經驗就認為自己嘅人生咁樣已經足夠，抗拒接受新嘅學識，咁我嘅目光會好短淺，我嘅人生亦都會被限制。」

「學而後知不足」，馬浚偉表示學得愈多愈發現自己所知的愈少，反而推動他自己去汲取更多的學識。除了演藝事業，馬浚偉同時也在經營補習社和Café，公司內盡是人才，完成兩年課程之後，有了專業的理論和知識，配合工作經驗，才算是一個稱職的CEO，去管理自己旗下的業務。

結合經驗和專業知識，馬浚偉更有信心去管理和帶領其團隊。馬仔經常關注弱勢社群。（Facebook／馬浚偉）

入讀國內頂尖商學院 有錢都未必讀到

馬浚偉所就讀的北大光華管理學院，前身是成立於1980年的北京大學經濟系國民經濟管理專業，當中的EMBA課程學費高昂，而且不是有錢就可以入讀，必須要是管理層以上才能申請報讀，並要提交二千字自我介紹，需要兩個學長及一個教授的推薦，如果是內地學生，更須經過內地聯考，而港澳台學生則獲豁免，申請成功以後還需要經過嚴格的筆試和面試，錄取率不超過10%，吳奇隆和黃曉明都是該系師兄。

豪砸百萬為個人增值 馬浚偉：好過買車買錶

EMBA學費年年加價，馬浚偉兩年前報讀時的學費為68萬人民幣（74.3萬港元），2020年學費已升至72.8萬人民幣（約80萬港元）。馬浚偉表示兩年學費加上來回港京的機票和住宿使近一百萬，一般人或者覺得貴，但馬浚偉覺得好值：「有啲人可能拎一百萬去買名車買名錶，我自己真係唔想嘥錢買呢啲，我呢兩年所學嘅知識係有價值的。」

馬浚偉完成畢業論文之後，馬上投入劇本創作。馬仔經常關注弱勢社群。（Facebook／馬浚偉）

完成了畢業論文之後，馬浚偉仍未停下來，開始了舞台劇和電影的劇本創作，同一時間他打算報讀浸會大學的中醫基礎課程，繼續一直學習下去。