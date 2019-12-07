【生前約死後】馬浚偉借電影安慰同路人　「抑鬱症是可以好起來」

電影《生前約死後》近日上映，馬浚偉的首部自編自導自演作品，將與母親多年抗癌的經歷搬上大銀幕，希望透過電影安慰同路人，以自身經歷告訴大家，「抑鬱症是可以好起來的，時間是最好的治療藥物，容許它去治療你。」

馬浚偉以過來人的身份告訴大家，抑鬱症是可以好起來的。

羅冠蘭大讚︰感受很震撼

男主角家偉因為母親去世而自怨自責，他多年來被抑鬱、驚恐所吞噬，甚至一度放棄人生，最終釋懷放下，然後重新上路。這也是馬浚偉的經歷。「人生如戲，戲如人生」，很多導演會將自身的經歷搬上銀幕，呈現最真實的感覺，令人格外有共鳴。

電影雖然上映才數天，但馬浚偉連日來舉行了多場映後座談會。資深演藝前輩羅冠蘭大讚這部電影不似出自一個導演初哥，「我覺得電影當中的一些處理很成熟，尤其是他描述抑鬱症的狀態，畫面色調用上灰和黑，灰濛濛的一片，好像透過一個望遠鏡望出去，周圍都是黑色的，只有一點白，很能描述到抑鬱症病人的狀態，曾經患過抑鬱症的，都會感同身受，當中的恐懼和沮喪，他（馬浚偉）透過燈光和鏡頭描述得很好，將生與死的課題帶到觀眾面前，我覺得這個感受很震撼。」

羅冠蘭大讚馬浚偉不似初次執導，鏡頭和燈光的運用，呈現出抑鬱症患者的視界，令人感到震撼。（影片截圖）

寫劇本期間如自挖悲痛之源

馬浚偉透過電影帶出「愛要及時」這訊息，冠蘭姐指看完之後，相信每個觀眾都會更珍惜身邊人。徐小明導演亦表示感到很驚喜，「想不到他（馬浚偉）第一部電影，可以帶給大家這麼多收穫，更想不到，你的第一部電影，就選擇這種難駕馭的題材。」

馬浚偉從6歲起，陪伴母親抗癌20年。1999年母親去世，他患上抑鬱、驚恐症，13年後，他拿起筆，想寫下一個關於母親的劇本，但每思念一次痛一次，每落一次筆都是對母親的思念，每句對白都是母子間未完成的對話。在無數次的落筆，挖開傷疤，嚎哭不止，在收起劇本的循環中，他花了5年時間才將《生前約死後》的舞台劇劇本完成，而隨即他又將劇本搬上銀幕，讓更多仍困在傷痛中的同路人知道，總有一天可以走出來。馬浚偉執筆寫下自己和母親的故事，他讓自己面對內心最深的傷痛，與自己對話，這是一個治療的過程。

馬浚偉透過寫作劇本，治療內心的傷痛。

曾經那個困在喪母傷痛中的馬浚偉，只剩下軀殼，即使拍攝喜劇，對着鏡頭只能展示出沒有靈魂的假笑，但已經走出陰霾的他，現在積極地過着自己的人生，經常掛着由心出發的笑容。「如果你心痛，就由它痛；想哭，就任它哭吧！」電影中母親阿梅對家偉說，馬浚偉也希望觀眾可以透過眼淚將內心的情感抒發出來，他說：「千萬不要將情緒抑壓在心裏，尤其是現在的社會氣氛，我知道很多朋友都很傷心很難過，我好希望他們容許自己哭一場，將情感釋放出來，迎接明天的來臨，我哋相信明天會更好。」

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