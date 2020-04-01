【鬢邊不是海棠紅】佘詩曼爆角色難演過嫻妃　遇好劇本或回歸港劇

由黃曉明、尹正、佘詩曼主演的劇集《鬢邊不是海棠紅》自播出以來備受好評，雖然阿佘在當中的戲份不多，但精湛的演技為人稱道，更有不少網友慕名而看，受歡迎程度可見一斑。近日阿佘接受內地媒體專訪，當中談及了她參演這套劇的挑戰與一些感受。

首次挑戰做東北人 反覆訓練行為舉止與對白節奏

阿佘是一個生在南方，長在南方的人，今次在劇中卻要演一個東北太太「范湘兒」，對她來講是一個不小的挑戰，初初連她本人都懷疑能否做好這個角色。雖然阿佘表示自己也是一個直爽的人，但並去到好似范湘兒那麼大大咧咧，有話直說，有時甚至很羨慕范湘兒，因為不喜歡就罵，但現實中的她有時不喜歡也不敢罵，只可以放在心裡。

其實阿佘在揣摩東北人的特質時，曾經向聶遠的太太取經，一來她是東北人，二來兩人又熟，會飯聚等等，阿佘就會有些模仿對方的那種感覺。於是她開始訓練大步走路，不止動作要快，連語速也要比平常快些。如果生氣不能破口大罵，因為范湘兒是一個有教養的人，就算罵人也要表現出大氣。但演得多會太誇張，演得少就會不似，對此阿佘做了很多功課，反覆訓練對白的節奏，盡力演好每一場戲。

阿佘首次挑戰演東北人，受到觀眾一致好評。（微博@鬢邊不是海棠紅官微）

范湘兒個性較嫻妃更平面 感激黃曉明帶其入角色

《鬢邊不是海棠紅》與《延禧攻略》都是于正出品，但阿佘在兩套戲中的角色大相徑庭，相對於「嫻妃」的機心與城府，「范湘兒」是一個毫無居心，沒有特別想法的傳統女人，平時足不出戶，一心相夫教子，老公程鳳台（黃曉明飾）就是她的全部。正是這樣一個沒有起伏的角色，演繹起來難度更大，阿佘直言是黃曉明將她帶入角色，讓她感覺到二爺是愛二奶奶的，即使每日忙工作，又貪玩，但心裡有這個家，因此范湘兒的感情才可以成立。

黃曉明與阿佘在劇中飾演恩愛夫妻。（微博@于正1978）

憑感覺接戲 喜與未合作過演員拍戲

《延禧攻略》中「嫻妃」大熱之後，有很多類似的角色找過阿佘，但都被她一一回絕，一方面是不想重複，另一方面是沒有一個劇本寫得比「嫻妃」好。阿佘表示自己是憑感覺看劇本，如果可以吸引她一直看下去，就會接套戲。而出演「范湘兒」一角，一來與上一個角色有反差，二來同黃曉明、尹正都未合作過，這樣會有新鮮感同火花，而三人在拍攝過程中都很合拍。

《鬢邊不是海棠紅》是一套耽改劇，黃曉明、尹正雙男主。（微博@鬢邊不是海棠紅官微）

自認戲路廣 如有好劇本會參演港劇

阿佘是圈中公認的演技派，儘管演繹過無數角色，但她從未覺得這些角色會同質化，或者年紀對她有什麼限制，無論少女抑或老太婆，甚至是男人她都可以駕馭，不過就笑言如果要日日扮學生就不太好，不要為難觀眾。

劇中阿佘的全世界就是丈夫同孩子，但現實中的她暫時無意帶小孩，因為始終比較喜歡演戲，熱愛工作。現在由於疫情緣故，阿佘最近一直在家中休息，工作計劃也有些改變，她透露如果有非常適合的劇本，也會考慮拍攝港劇，不知道什麼時候能再看到她參演的港劇呢？

阿佘去年大概有10個月都在內地拍戲，不知道什麼時候再拍港劇呢？（微博@鬢邊不是海棠紅官微）