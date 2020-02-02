《Running Man》Haha首次公開三仔女　半歲囡囡眼仔碌碌超可愛

韓國節目《Running Man》40歲主持Haha與妻子星於2012年結婚後，現在已是兩子一女之父，家庭生活非常幸福美滿。作為兒子Dream、Soul和女兒Song的爸爸，Haha一直非常保護三人，從未公開過他們的樣貌，盡力給予家人一個不受打擾的生活。

Haha與星作為藝人，一直都非常保護三名子女，即使曬家庭照，最多也只會上傳背影照。直至最近星開設個人YouTube頻道「별이 빛나는 튜브 byulbitube」後，Haha和一對兒子不時客串才算正式公開。上月，星上傳與一家人去參加大仔Dream幼稚園畢業禮的影片，三父子一同出鏡，就連粉絲也認證三人有如餅印，Soul也似乎學到爸爸的綜藝感，不時對鏡頭眨眼。不少粉絲都表示，沒想到Dream已經6歲，感嘆時間過得非常快。

Haha與大細仔一同出鏡，十足餅印一樣！（YouTube截圖）

按圖睇Haha一對兒子可愛互動：

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而Haha日前也首次在IG公開小女兒Song的正面照片，Song雖然只有半歲多，可是已經眼仔碌碌，非常精靈可愛。照片可見，Haha把女兒的照片設成手機壁紙，他更講到「每小時都愛你，我愛你，我會努力的」。相信這位變成「女兒傻瓜」的爸爸，每當工作時見到愛女的照片也立即充滿動力！這次Haha少有地公開女兒照片，想必是女兒太過可愛，他也忍不住要與粉絲及網友分享！未知Haha會否有機會帶着三位仔女，出演育兒節目《超人回來了》呢？

去年7月才出世的Song半歲就眼仔碌碌！（IG/@quanhaha79）