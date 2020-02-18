《Running Man》「周一情侶」未能成真　全因宋智孝抗拒Gary？　

韓國SBS綜藝節目《Running Man》出現過不少熒幕情侶，最為人津津樂道是宋智孝和Gary組成的「周一情侶」，但隨着Gary退出節目和成家立室，「周一情侶」已經成為過去，而昨日（16日）播出的《Running Man》，金鍾國（又譯：金鐘國）不禁揶揄一番宋智孝，令女方頗為尷尬。

今個星期《Running Man》談及新螢幕情侶全昭旻和梁世燦的相處模式。（《Running Man》畫面）

今集《Running Man》提到主持全昭旻和梁世燦有望成為熒幕情侶，但梁世燦似乎不太情願，於是宋智孝勸梁世燦不要抗拒全昭旻的「追求」，卻被金鍾國笑指：「你當時沒抗拒的話，就一起去拍《超人回來了》！」令宋智孝當場面露慌張尷尬神色。

不過金鍾國借機幽宋智孝一默：「你當時沒抗拒（Gary）的話，就一起去拍《超人回來了》！」令宋智孝當場面露慌張尷尬神色。（《Running Man》畫面）

Gary於2016年退出《Running Man》，並翌年與年少十歲的圈外人結婚及榮升人父，最近Gary帶着兒子演出《超人回來了》，向觀眾分享家庭趣事。至於金鍾國所指宋智孝肯放開束縛接受Gary，兩人就會在一起的言論，究竟孰真是假，就只有當事人才知道了。

回想當年，「周一情侶」非常甜蜜，Gary曾在鏡頭前親吻智孝。（《Running Man》畫面）

現在Gary已經成家立室，並與兒子參演《超人回來了》。（《超人回來了》畫面）

回顧「周一情侶」甜蜜畫面