【不完美的她】數據分析周迅10大經典角色　《射雕》黃蓉僅排第三

就算你不知道她的名，你也一定看過她的戲，人稱中國四大花旦之一的周迅，不只外貌出眾被稱為女神，其演技不只囊括了海外多項大獎，更是獲得兩岸三地的認可，她還是史上第一位獲得台灣金馬獎、香港電影金像獎與中國電影金雞獎「三金后冠」的大滿貫演員！或許你對周迅的印象還停留在畫皮的小唯、龍門飛甲的凌雁秋跟如懿傳的烏拉那拉這些經典角色，但你絕不能錯過周迅2020的新戲《不完美的她》；介紹完新劇之後，DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你一同回味周迅的十大經典名角，竟然連1998年的電影都上榜了呢！

2020最新作品：不完美的她

周迅首部網路劇《不完美的她》是從日劇《Mother》改編，講述林緒之（周迅 飾）因從小被生母拋棄、由養母扶養長大，但兩人的關係卻相當疏離，也因為童年陰影讓林緒之總是對人不冷不熱，直到遇到小女孩穆蓮生，她才開始找回內心缺失的那一塊…

林緒之轉變的契機就是因為受虐兒穆蓮生，內心愛與保護的本能終於被喚醒，而林緒之的養母與生母也都靠著自己的方式去守護、支撐與彌補她——其實不只主角林緒之，這部片裡的女性都在自我救贖，每一幕都將觸動你內心最軟的一塊。

該劇以多位獨立女性為視角講述女性成長的故事，在日本創下好口碑，那陸劇版的周迅會如何詮釋？加上惠英紅、趙雅芝與金士傑等豪華陣容，你一定不能錯過啊！。

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回味周迅的十大經典名角（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月01日至2020年03月30日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『周迅經典角色』相關文進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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