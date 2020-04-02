馬來西亞建議隔離時女性扮叮噹免與丈夫吵架　網民：不如娶男人

新冠肺炎令全球陷入困境，各國都宣布不少防護措施，同時也呼籲民眾盡量在家中，避免與人接觸、聚會。不過，近日馬來西亞婦女、家庭及社會發展部（簡稱婦女部）發布的一系列針對女性的居家指南卻引起網友熱議。

這個保障女性權益與福利的部門，在指南中提醒居家工作的女性，不要穿着家居服，還強調外表的重要性：即使在家也要照常打扮、化妝，並且穿着整齊。此外，還在貼文中「提醒」婦女們「不要太沉迷於工作」，以免家人因疏忽看顧而做出違反行管令的行為。

馬來西亞婦女部提出的女性居家指南簡直令人匪夷所思。（Facebook@kpwkm）

更令人意想不到的是，婦女部還post了一篇「共建家庭和諧：如何避免夫妻在家中吵架」的圖文，當中寫到：「如果看見另一半做了有違自己意見的事情時，應該避免嘮叨，使用一些幽默的字眼」，建議模仿「叮噹」（多啦A夢）的語氣聲調，再配上撒嬌的笑聲……

馬來西亞婦女部建議女性模仿「叮噹」的語氣聲調......（Instagram@doraemonpost）

這個新聞傳開之後，遭到各國網友炮轟，紛紛反擊道：「那建議丈夫也要帥氣，少打game，像美國隊長一樣，展示男子氣概，即使在家也要完美8塊腹肌。哦對，記得還要拯救世界」、「可是叮噹是男的啊，不如直接娶男人」、「赤裸裸的性別歧視」等。