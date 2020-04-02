羅家英微博悼張國榮遭內地網民指責　感失望︰微博真的不要發了

4月1日是藝人張國榮（哥哥）逝世17周年的日子，不少藝人和歌迷都會悼念他，而作為哥哥生前好友的羅家英也在微博貼上一張哥哥参照片，寫上「每年的今日，我們一起懷念哥哥，天堂上好嗎？」以表對對方的懷念。不過，事件卻最後令羅家英說︰「微博真的不要發了」。

羅家英發文悼念張國榮。（微博截圖@羅家英）

羅家英在4月1日悼念哥哥的帖子，雖然有不少網民都和他一起懷念哥哥，表示︰「又是一年，4.1，彷彿一切就在昨天剛剛發生的，一切都難以接受」，有一名網民的留言就引起注意，他指現時疫情嚴重，「更應該記住時刻守護我們的人民子弟兵、消防員、醫護人員、警察，特別是現在還在抗擊疫情一線的人員」，意指不應花時間懷念。他更講到抗疫期間「英叔貌似什麼發言都沒有」。此番留言也引起爭議，其他網民表示已將這人舉報，暫時已看不到他的留言。

羅家英貼出張國榮的相片以表對對方的懷念。（微博圖片@羅家英）

面對指責，羅家英發新帖文寫道︰「微博真的不要發了，這麼多年，四月一日懷念一下張先生，也給人駡（罵）了，唉！說也不是，不説也不是，我也買了一些口罩送到湖北呢，也是一點心啊！也沒有必要去講吧，也鼓勵香港粤劇藝人用粤曲唱了一些打氣歌，你知嗎？​​」網民也紛紛留言支持羅家英，寫道︰「英叔，有些人的言論是不用理會的」、「懷念與關心疫情並不衝突。謝謝羅先生」、「一些惡意評論不用去看，其實大多人是善意的」等等。

據知，羅家英剛在上星期從吉隆坡回港。（微博圖片@羅家英）

據知，早前在吉隆坡工作的羅家英，劇組在疫情下停工，他在上星期已回港避疫，抵港後正在家居隔離14日。根據他的妻子汪明荃在IG的發文，可見羅家英近日在家拉二胡、看書、打太極等，亦有與學生透過電話授課，教唱古曲。