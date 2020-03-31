黃曉明宣傳新劇被轉移焦點　唔介意自曝身高問題

內地男星黃曉明顏值高就人人皆知，不過對於他的身高問題就一直存在著不少爭議。就在近日他為了宣傳新劇《鬢邊不是海棠紅》而作客內地網上節目《虎扑》，沒想到引來一大堆網友問他身高問題，亦想不到黃曉明亦大方正面回答，原來過去一直被誤會有墊增高鞋墊的假象是同他雙腳的傷患有關。

黃曉明經常穿這一種有增高視覺效果的鞋。（黃曉明工作室微博圖片）

黃曉明難得上直播聊天節目，當然吸引一大班網友捧場收看。不過網友似乎不在意他主演的新劇《鬢邊不是海棠紅》，反而將重點集中在他的身高問題上。有網友更不畏言直問：「教主，你鞋墊到底幾厘米？」而黃曉明就非常正面回答該網友問題，原來造成增高鞋墊的假象同足弓有關：「因為拍戲受傷腳丫子打過6根鋼釘，所以足弓比一般人高，不是鞋內空間大的鞋腳塞不進去。」

事實上，黃曉明對外官稱有179CM的高度，但他往往出席活動的時候卻不斷被網友嘲諷，因為他的179CM與一些身高不足175CM的男星同框時幾乎在同一水平線上。另外，他與一些較高大與他差不多身高的男星站同台時，亦顯得他較矮小，又曾被發現鞋子出現異狀等，所以外界就對他的身高問題存在質疑。

黃曉明因為拍戲而令腳受傷。（娛販子微博圖片）

如今，黃曉明向大家解釋了造成增高鞋墊假象的原因，相信大家可以明白這一切。其實他是在多年前拍攝電影《白髮魔女傳》的時候，因為威也失控問題令他從高處墜下，導致左腳受傷就醫時證實粉碎性骨折，而右膝亦有多處受傷。他事後亦曾在微博上貼腳康復後的照片，的確好明顯足弓突起，更向外界詢問有那一些鞋可以穿著得較舒服：「左腳是我的獨家限量高腳貨，天生高腳貨，出過事故後導致組織增生，腳面高上加高，穿很多鞋都很痛苦，就想問問天生高腳背的朋友們，那種鞋面很高，穿起來不會擠腳的鞋哪裡能買到？」可想而知黃曉明真的不容易。

不時被懷疑墊了增高鞋墊。（八組娱樂貓微博圖片）