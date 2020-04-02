【夫妻的世界】小三韓素希連出絕招挑釁大婆　暗串金喜愛無性生活

由金喜愛和朴海俊主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》反應極好，二人之間的出軌戲夠狗血外，首集就上演激烈床戲，難怪劇集首6集都被判定為19禁。《夫妻的世界》話題性十足，當中飾演小三一角的韓素希更成功吸引了觀眾視線。而韓素希在劇中直接挑釁大婆的行為，立即被劇迷封為「最強小三」。

《夫妻的世界》中韓素希是富有人家的獨生女，因入世未深又嫌棄同齡男生的幼稚，所以被年長的朴海俊深深吸引住，並介入了他與金喜愛，這對表面看似幸福的夫婦中，但她卻不知世間險惡，不知道朴海俊的體貼成熟也或是假象。不過表面看似無害，實際是一名綠茶婊的韓素希，為了「爭寵」當然並沒有對正室客氣！

金喜愛和朴海俊在劇中育有一子，是對表面恩愛的夫妻。（劇照）

按圖睇金喜愛如何發現朴海俊出軌：

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講到金喜愛如何發現老公偷食，就要從他外袋的一支有色潤唇膏講起。金喜愛發現女性用潤唇膏後，她未開始問原因，朴海俊就立即解釋在機場臨時臨急買，因為不懂中文才會買錯，其冷靜的表現實在不易令老婆起疑心。可是原來潤唇膏是韓素希偷偷放到男方外套內，有意無意向正室透露對方有偷食，萬一男方解釋不當就相當明顯，實在是機心到不得了！

朴海俊和韓素希大膽拖手，金喜愛卻在一旁目擊整個過程。（劇照）

除此之外，金喜愛發現韓素希小三的身份後，二人終於正面交鋒。韓素希以教對方做空中瑜伽為由，建議女人年紀越大越要管理身材，從言語間諷刺比自己年長的金喜愛已經不再吸引，一秒激嬲一班女觀眾。其後韓素希更主動到對方醫院求診，大膽提起自己的穩定交往對象是有婦之夫，就連一星期發生性關係的次數無所謂般公開，令金喜愛非常難受。韓素希瘋狂挑釁正室，句句有骨，難怪劇迷要封為「最強小三」。

韓素希表面無害，實際卻一直在暗中爭寵。（劇照）

韓素希被封「最強小三」挑釁術：

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劇中講到韓素希成為朴海俊的第三者，只有短短三個月，可是她的各種行為已算是把大婆金喜愛踩到上心口。朴海俊作為無名導演，他因自己的無能，無法離開任職醫院副院長的老婆，但韓素希則一直蒙在鼓裡。可是第二集講到，韓素希到金喜愛醫院做檢查時發現懷有身孕，如果韓素希有心要爭寵成功的話，她必定會堅持生孩子，成為她手上最大的籌碼。可是陷入崩潰的她竟要求墜胎，究竟知道小三懷孕後，朴海俊又有甚麼反應呢？

得知小三懷孕後，金喜愛同時陷入崩潰但她卻不情願影響到兒子的生活。（劇照）

按圖睇韓素希得知懷孕後反應：