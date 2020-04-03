成龍監製《成化十四年》　回歸基本步做武術指導？傅孟柏爆肌出浴

成龍首度擔任監製，古裝疑探案網劇《成化十四年》囊括不少新生代、實力派演員，其中主要演員官鴻、傅孟柏搭擋辦案擦出不少火花，賈靜雯、李立群也參與演出，成龍更親臨現場指導演員們動作戲，還當起傅孟柏的對戲演員，近身教學如何指揮道具，使得動作流暢畫面漂亮，讓劇組演員一賭動作國際巨星風采，成龍讚劇中主演選角很棒，笑稱：「他們很努力，不過看到我，好像都很緊張」。

成龍受訪時表示：「過去以動作喜劇類型為主，這次就想嘗試不一樣的。」（Youtube@愛奇藝台灣站）

改編自夢溪石同名小說，成龍監製《成化十四年》，由官鴻、傅孟柏、劉耀元、賈靜雯、李立群、王茂蕾等主演。成龍受訪時表示：「過去以動作喜劇類型為主，這次就想嘗試不一樣的，青春、輕鬆、有趣的故事，給年輕人多一點，給大家帶來多一點的驚喜。」不過演員們看到巨星，顯然很緊張，在指導傅孟柏動作時，成龍還請他放鬆些。

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曾拿下金鐘獎迷你劇集最佳男主角的傅孟柏與《新流星花園》官鴻挑大梁演出，《成化十四年》戲中分飾高冷錦衣衛、六品推官，2人一冷一熱攜手辦案，歡喜冤家製造出不少火花，戲裡官鴻是個鬼靈精，不但大鬧廚房險失火，還闖浴室霸佔澡盆，讓已脫光上衣的傅孟柏氣到拎著衣服走人，而這段裸上身橋段也讓觀眾大飽眼福，紛讚傅孟柏六塊肌身材養眼，看到霸氣壁咚橋段，瞬間也是「基情」四射，讓網友笑稱：「最佳拍檔非他們莫屬。」

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