伍樂怡《Think Big天地》畢業　14位歷屆女主持都有一個共通點！

無綫小花伍樂怡（Kelly Ng）日前（01/4）在IG上打下長文，宣布告別主持了兩年多的兒童節目《Think Big天地》。她寫道：「我作為一個兒童節目主持已經兩年有多。當初他們跟我說think big是我的少林寺我並沒有為意。今天才體會到，原來這些年，它不經不覺真的教會了我很多。今天是我在think big的最後一天，然而我完全沒有感受到自己的離開。又或許我不會真正的離開，作為兒童節目的主持會永遠成為我生命中一段重要的旅程。」

伍樂怡畢業啦，又冇一位。（IG@ngkelly）

帖文一出，很多觀眾都留言表示感到不捨得，又有粉絲鼓勵她，說：「大個女畢業啦，繼續加油拍多啲劇！」也有人詢問她以後的工作動向，亦有人留言：「又走一個，就嚟無哂靚女啦！」看來不止是小朋友，不少大人都有追看《Think Big天地》。

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無論是80年代的《閃電傳真機》抑或是00後的《Think Big天地》等兒童節目一直都是藏龍臥虎之地，其實睇勻歷屆14位女主持之後，都會發現她們樣子都十分甜美、親切，難怪大人小朋友都鍾意睇啦！

已畢業《Think Big天地》女主持：

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現屆《Think Big天地》女主持​：