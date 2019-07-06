【集體回憶】你還記得他們嗎？　盤點10大TVB兒童節目主持人！

開罐
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圓圓圓籃球 長傳橫傳進攻！

最近諗返細細個衝返屋企睇《放學ICU》嘅時光，上Youtube一睇，嘩！唔怪得大家話其實係睇緊攻心計啦XD不過review返《閃電傳真機》、《至Net小人類》同埋《放學ICU》嘅時候，真係莫名有d掛住蔥蔥同譚玉瑛姐姐tim！DailyView網路溫度計就根據以前嘅兒童節目主持人，透過網路大數據做咗個調查，一齊嚟睇下啦！

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道(而且不斷增加ing)，包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

即睇10大TVB兒童節目主持人▼

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圖片來源：DailyView網路溫度計

分析說明：

本研究資料分析時間範圍為2018年2月20日至2019年2月19日，共一年。系統觀測港澳上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『兒童節目主持人 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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