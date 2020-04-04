【青春有你2】練習生孔雪兒樣貌舞蹈出眾　備受爭議因五官太尖？

內地選秀節目《青春有你2》近日完成第一次公演，根據人氣分A至F班，因此賽制遭到大批網友質疑，認為根本不是靠實力競爭。其實今季的《青春有你》自播出以來就有不少練習生備受爭議，而孔雪兒就是其中之一。

出生於1996年的孔雪兒是泰洋川禾旗下藝人，Angelababy（楊穎）的師妹。孔雪兒樣貌精緻，大眼高鼻，有一張瓜子臉，眉眼同嘴巴有幾分似楊冪與韓國女星李沇熹。憑藉出色的舞蹈功底，孔雪兒在16歲時便加入韓國娛樂公司JYP，開始了3年的練習生活。

至於為何沒有出道，網上眾說紛紜。有指練習生階段不能公開自己的身份，但孔雪兒經常在網絡分享吃飯、訓練以及團隊內部的一些照片，最後被公司得知，取消了練習生資格；也有指孔雪兒感覺在韓國出道無望才選擇回國。另外還有一種說法表示孔雪兒曾是「6Mix」的替補候選人，2013年12月，JYP計劃於第二年推出女子組合「6Mix」，但由於部分成員離開公司，有所變數，因此未能推出該組合，後來JYP將「6Mix」改名為「TWICE」，宣布出道。

孔雪兒有些角度與楊冪同李沇熹相似。（微博@青春有你2—孔雪兒snow）

孔雪兒回國後，2016年以「蜜蜂少女隊」出道，因此今次參加選秀時，更不少網友嘲「回鍋肉」，即明明已經出道，還要選秀，這亦令她在賽前備受矚目。而在初舞台表演之後，孔雪兒便以強勁的舞蹈實力進入A班，首次公開競演的《Play我呸》也收穫一致好評。

孔雪兒在舞蹈《Play我呸》中表現備受好評。（微博@青春有你）

人紅是非多，隨着人氣的增長，網絡上接連出現了一些孔雪兒的黑歷史，包括腳踏兩條船、節目講粗口、因高調被JYP辭退、未同原公司解約便找下家等，日前更爆出她疑似插足男團UNINE成員嘉羿（黃嘉新）的感情，還遭男方前女友曬出對話內容，最後還致使自己墮胎。對此，泰洋川禾於3日發布「嚴正聲明」，否認指孔雪兒做小三的不是內容。而網友也找出證據對「黑料」一一澄清，更有不少人大爆嘉羿是花心不負責任的渣男，孔雪兒一早已經拒絕過他，根本沒有插足他人感情，而且次次都選擇《青春有你2》播放的時間星期四放「黑料」，似乎是有意而為之。

有網友指出，孔雪兒臉型與五官都是尖線條，予人感覺攻擊性強，不易親近，申請之間有種傲慢的感覺，容易令人聯想到讀書時期拉幫結派的女生，因此路人緣比較差。但不可否認的是，孔雪兒的實力不錯，樣貌也不差，能否收穫更多人氣，就看她接下來的表現了。

有網友指孔雪兒予人感覺不易親近。（微博@青春有你2-孔雪兒snow）