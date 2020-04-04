鄭俊英性交易案輕罰六千港幣？　網民怒罵助長更多「N號房」事件

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爆出一系列性醜聞的韓國男歌手鄭俊英，去年11月已就涉嫌集體進行性侵和性暴力，以及非法拍攝及散播情色物而被判有期徒刑6年。根據韓國報道，對於有關性交易的起訴，上月30日鄭俊英在未經審判的情況被判罰100萬韓元（約6,300港元）了事，引來網民不滿。

除了集體性侵等起訴外，鄭俊英亦涉嫌進行性交易等而正被警方調查當中，可是案件發生一年多仍未有判決。上月30日，性交易案件的單獨審判員下令，在未正式進行審判前，要求鄭俊英交出100萬韓元作罰金。可是一同被起訴的夜店Burning Sun職員金某則被罰款200萬韓元（約12,500港元），因此被網民炮轟罰款過輕，毫無阻嚇作用。

鄭俊英性交易案暫以100萬韓元了事，引來網民不滿。（money today）

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去年11月鄭俊英和前FTIsland崔鍾訓就集體性侵，以及非法散播及拍攝色情物而分別被判有期徒刑6年及有期徒刑5年。可是二人不同意一審的判決，已向法院提出上訴，目前等待進行二審當中。礙於近日韓國爆出「N號房」性虐事件，因此不少網民質疑韓國法律對性罪犯過份寬鬆，同時亦助長更多同類案件發生。

去年11月鄭俊英就集體性侵等，被判有期徒刑6年。（Viu《K1頭條》）

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