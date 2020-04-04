《三生》系列拍唔停再傳籌備第三部　女主角係楊冪旗下人氣女藝人

三年前由楊冪﹑趙又廷主演的玄幻劇《三生三世十里桃花》紅遍大江南北，繼而製作方又開始籌備拍攝續集《三生三世枕上書》，劇集在今年初播出同樣地大受歡迎。而近來又傳出《三生》系列將拍攝第三部名為《三生三世百暮淚》，並且找來祝緒丹擔當女主角，在網上引來極大討論。

祝緒丹曾出演過玄女一。（《三生三世十里桃花》微博圖片）

據指《三生三世百暮淚》主要講述折顏上神與青丘白真的故事，在《三生》的系列當中他們彼此是好朋友，甚至於給人有一種歡喜冤家的感覺，所以不少人視他們為一對CP。所以在第三部的時候就設定白真慘死，而令天下為之震驚，折顏勢要為白真報仇，沒想到在過程中發現事有蹊蹺，就在這個時候有一個名為歌雲的少年就捲入了他們的世界當中，三人就開始牽扯出一段迷案。

于朦朧被指會出演《三生三世百暮淚》。（《三生三世十里桃花》微博圖片）

網傳吳磊出演折顏上神。（吳磊微博圖片）

而盛傳飾演青丘白真的就是于朦朧，事實上他曾在《三生三世十里桃花》中就飾演過該角，不少觀眾對於他出演該角都給予認可，因為他的清秀氣質非常符合人物設定。而另一男主角折顏上神則傳出由人氣小鮮肉吳磊出演，女主角則為祝緒丹，雖然目前並不清楚她的角色狀況，不過她曾在《三生三世十里桃花》中飾演過玄女一角，如今再次回歸就擔任女主角，不禁令人覺得是備受力捧。

祝緒丹近年人氣急升啊！（祝緒丹微博圖片）

事實上，出演《三生》系列的演員大部份都是來自楊冪旗下藝人，《三生三世枕上書》找來迪麗熱巴擔任女主角，而《三生三世百暮淚》則傳由祝緒丹擔任女主角，而祝緒丹剛巧就是楊冪旗下簽約藝人，所以整個猜測似乎是合理的。不過到底是否由他們三人組成新組合拍攝，大家拭目以待。