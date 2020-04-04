【夫妻的世界】朴海俊於母親葬禮偷與小三激咀　金喜愛為離婚啞忍

金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》昨晚（3日）播出第三集，收視再刷新高，錄得最高首爾地區14.061%的高收視！三人之間的感情愈來愈複雜外，朴海俊把出軌合理化，小三韓素希更主動挑釁金喜愛的劇情，讓觀眾看得津津有味。

昨晚播出的第3集講到，金喜愛離婚的想法堅定，找來律師咨詢離婚的手續等，可是礙於她一天未有朴海俊及韓素希明確的出軌證據，她只好啞忍並安排人收集證據，令劇迷心痛。而夫婦身邊一直視而不見的好友，終於發現後果嚴重，於是勸朴海俊返回老婆的身邊。可是沒想到朴海俊竟賤男上身，大條道理表示自己同時愛着兩個人，又講到「人的心本來就不是一個」等謬話，試圖讓自己偷食的行為合理化，相信不少觀眾都一秒被激嬲。

朴海俊把偷食合理化，簡直就是渣男。（黃Viu煲劇平台截圖）

金喜愛明知朴海俊出軌說謊，她都要啞忍。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇朴海俊渣男上身：

+ 19 + 18 + 17

得悉自己懷孕，一邊要朴海俊趕快與正室離婚的小三韓素希，繼續多次言語挑釁金喜愛。當韓素希聽到朴海俊母親過世的消息後，她竟大膽來到葬禮現場，或者她想安慰難過的朴海俊，所以來到了一個所有人都知道她不該出現的地方。二人一見面，仍穿着孝服的朴海俊就與韓素希開始在車上激吻，而這次剛好被金喜愛目擊整個過程。不過為了離婚，金喜愛只能吞聲忍氣。今晚第4集的預告中，小三與朴海俊似乎要鬧分手，究竟會發生甚麼事呢？

金喜愛與韓素希再正面交鋒，火藥味重！（黃Viu煲劇平台截圖）

韓素希與朴海俊在車上激咀，金喜愛目擊整個過程。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖睇大婆與小三之間的正面交鋒：