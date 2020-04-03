【夫妻的世界】19禁情慾戲非爆紅唯一因素　狗血味濃隨時變爛劇

疫症肆虐，市民均避免外出以減低被傳染的風險，在家的時間多了，大家都似乎傾向以煲劇來消磨時間，於是近來久違地掀起一股韓劇潮：玄彬與孫藝真主演的《愛的迫降》；朱智勛、裴斗娜主演的《屍戰朝鮮》；朴敘俊、金多美主演的《梨泰院Class》等相繼落下帷幕，並由改編自英國BBC One的《Doctor Foster》、金喜愛和朴海俊主演的《夫妻的世界》（부부의 세계）接棒，第一集已經打破了JTBC開台以來劇集首播的最高收視紀錄，可謂氣勢如虹！究竟其首播集用了什麼過人的技倆？《夫妻的世界》又能否延續這個熱度？

觀眾都看好金喜愛暌違四年的回歸作，並以19禁的戲碼吸引大眾視線。（劇集海報）

情慾戲成功搶Fo

首播集對於一套劇集是最為重要，皆因它需要為整部劇集定調，美國甚至會用Pilot Episode（試播集）來決定一部劇集的生死，而《夫妻的世界》導演毛完日這一次就選擇跟前作《Misty》如出一徹，在首集的引子中用19禁場面來製造話題，根據導演的說法：「希望將真實情感傳達給觀眾，擔心太過真實、刺激造成誤會。」由於韓劇極少數會出現19禁限制級的情況，所以在劇集播出後，所有新聞都集中在19禁戲份並以此為題，第二集收視更因此飆升至11％，可謂贏盡討論度及新聞版面。

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首集經精密計算 一氣呵成勁爽快

《夫妻的世界》播出兩集，每集時長均接近90分鐘，與電影規格相近，其中首集劇情的鋪排亦依照三幕劇的結構經過精準計算：首先展示金喜愛將家裡整理得井井有條、掛上全家福，看上去很是圓滿，她說的第一句對白是：「圍繞着我的一切都很完美。」然後帶暗示意味的暴風雨來襲，朴海俊拖着濕漉漉的腳步走進整潔的家中，然後床戲開展。將刺激的戲份放在引子的部份，第一下就捉住觀眾的眼球、引人入勝，其實是很聰明的做法。

三幕劇的結構其實就是起承轉合，金喜愛的疑心從頸巾上的一條褐色長髮開始，到她懷疑老公的出軌對象是其秘書，這是起至承，時間剛好是全集的四分一；Mid-point是金喜愛捉錯用神，跟蹤老公卻發現他是去醫院探母親，然後是老公密會第三者被她的線人斷正，卻沒有拍到樣子，這是承到轉，亦是本集的高潮；最後的四分一時間交代轉至合就是她親自發現了老公出軌的證據，而且身邊的所有朋友均知情，自己是唯一被蒙在鼓裡的人。從家庭看似美滿幸福，到一切變得支離破碎、世界觀被顛覆只花了一集時間，一點也沒有拖泥帶水；除了編排有點刻意之外，首集可說為《夫妻的世界》開了個靚頭。

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咁樣落去隨時GG？

問題來了，當起點訂立得太高，觀眾的期待感就會隨之增加，亦很容易會造成後勁不繼的情況。《夫妻的世界》因為19禁引發關注，雖說對比起歐美劇集的指引程度，這只算是小巫見大巫；其19禁的集數亦只維持到第六集，第七集以後就變回15歲指引，話題上未必可以延續。

兩女一男的組合，加上論及婚姻，一個不小心就很容易變得狗血。（劇集海報）

另外，劇情主線為正室復仇記，不難想像金喜愛與第三者韓素希之間會互相鬥法，而朴海俊則需要作出權衡抉擇；觀眾通常對受害一方都會有同情心，所以會期待正室狠狠報復，正如金喜愛所說：「把這種痛苦，毫無保留、公平地、完美地還回去！」以解心頭之恨。以現在第二集劇情走向，金喜愛得悉第三者懷孕，其實偏向狗血的路徑，劇情一拖就很容易會變成老土家庭倫理劇。話雖如此，但韓國觀眾一向不抗拒狗血劇情，隨時愈狗血愈多觀眾收看，張娜拉與崔振赫主演的《皇后的品格》（2018）便是一大例子，當時最高收視更達18.9%，反映出觀眾為求消磨時間，有時候對劇集內容並沒有什麼要求。