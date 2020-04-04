蕭亞軒頭部遭重創　事隔半年曬血肉傷口：無法理解不尊重生命的人

台灣唱跳天后蕭亞軒（Elva）於2018年消失在公眾視野，有關她生病謠言不斷。適逢去年是蕭亞軒出道20年，她於微博曬出與男友的合照宣布戀情，並透露停工一年半是因為在浴室發生意外，令胸口受傷，在男友的陪伴下接受治療，還在11月推出新專輯《Naked Truth》。不過，這並非她近期唯一受過的傷。

蕭亞軒於去年8月宣布戀情。（微博@蕭亞軒MISSELVA）

昨日（3日），蕭亞軒在IG上載了一張頭部受傷的照片，傷口位於耳朵上方，血肉模糊，更有6條鋼釘縫著，令人怵目驚心。她配文寫到：「去年10月24日，我的頭部遭到嚴重創傷，幸運的是，上帝站在我這邊，上帝保佑，讓我們可以活下去，我們可以勝利，世界和平。」還以Hashtag強調「我不是要炒新聞，我無法理解不尊重生命的人。」

蕭亞軒事隔半年透露頭部曾遭到重創。（微博@蕭亞軒MISSELVA/Instagram@hsiaoelva）

據台灣媒體報道，蕭亞軒在去年10月與團隊前往美國加州馬里布海灘豪宅，拍攝與男友的定情歌曲《當你和心跳一起出現》MV時，不慎發生意外，導致計劃打亂。馬天佑更是目睹了蕭亞軒受傷的過程，留言道：「我一輩子都不能忘記當時的畫面……你真的很堅強。愛你」，而孫芸芸、何超蓮、范姜等也紛紛貼上「心心」，表示她現在無事就好。

蕭亞軒去年於加州拍攝MV時頭部受傷。（Instagram@hsiaoelva）