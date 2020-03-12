蕭亞軒新歌紀念亡母逝世10周年　成為天后因媽媽鼓勵佢唱1首歌！

台灣天后蕭亞軒（Elva）近日一步一步發布新歌，和陳珊妮再度合作，推出以愛為主題的《不如先慶祝能在一起》。由於個性相異的兩人常有歧見，讓她打趣形容作品如同「冰與火之歌」，她說：「我自己比較少流眼淚，但珊妮老師認為女生應該要適時展現柔弱的地方，那才是堅強！我立刻被她說服。」

蕭亞軒親自為自己的唱片擔任創意總監，將性感嫵媚詮釋得淋漓盡致，女王風範十足：

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歌曲表達出女性面對愛情、親情等各種情感逝去的堅強反應及珍惜包容，意外勾出Elva的濃厚思母之情。與媽媽的種種回憶頓時湧上心頭，讓她決定在媽媽的冥誕3月11日當天推出歌曲，呼應媽媽離世日期將時間訂在上午11點，可視為送給媽媽的生日禮物。由於現今疫情肆虐全球，她感性地說：「希望透過這首歌傳遞出愛的溫暖與能力，要大家更懂得珍惜眼前的人，和心愛的人在一起度過值得慶祝的每分每秒。」

Elva提到雖然媽媽離世已經10年，但無時無刻都會想起媽媽：「我跟媽媽的性格有點相反，我是行動夢想家、媽媽是理想家，她總是知道如何用柔情攻勢說服我。」（資料圖片）

Elva提到雖然媽媽離世已經10年，但無時無刻都會想起媽媽：「我跟媽媽的性格有點相反，我是行動夢想家、媽媽是理想家，她總是知道如何用柔情攻勢說服我。」如今她是歌壇天后，媽媽也是幕後推手之一，她說：「媽媽愛唱歌，常被叫去和她的朋友們一起唱歌，媽媽最常點《幾度夕陽紅》要我唱，因為這首歌我唱得最好，讓媽媽很有面子！因此練就了我的膽子及信心。」

繼先前她趁着作品認愛，這回與媽媽的溫暖之作邀來和Adele、Justin Bieber合作的工程師進行母帶後期製作，身為創意總監的她在服裝造型發揮巧思，同步結合現代、傳統元素，將性感嫵媚詮釋得淋漓盡致，女王風範十足。

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