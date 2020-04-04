Selena Gomez接受Miley Cyrus IG直播訪問　首度公開患上躁鬱症

美國樂壇小天后Selena Gomez近年飽受情緒困擾，更一度住入精神治療中心接受診治，令粉絲非常擔心。幸好Selena終於走出陰霾，更在今年年初推出新專輯。不過日前她與圈中好友Miley Cyrus在IG開Live時，就談及自己的健康狀況，並首度公開自己患上躁鬱症。

Miley Cyrus透過IG直播訪問圈中好友，推出節目《Bright Minded》，而新一集她就請來Selena Gomez擔任嘉賓，Selena更講到自己的情緒問題。（影片截圖）

Miley近日因為新冠肺炎疫情關係在家中自我隔離，期間她透過IG直播訪問圈中好友，推出節目《Bright Minded》。而新一集她就請來Selena擔任嘉賓，Selena講到自己的情緒問題：「最近我去了最好的精神病院之一，經過交談後，發現我這麼多年來經歷了這麼多事，我其實患上躁鬱症。所以當我去了解更多信息時，其實是對我有幫助的。一旦我了解了就不會害怕。」

Selena與Justin Bieber曾一度被視為金童玉女，可惜兩人經歷分分合合最終未能走在一起。（Getty Images）

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Selena自15歲主演迪士尼喜劇後一直都是傳媒關注的焦點，歌影視三棲的她事業成功，與Justin Bieber拍拖後更一度被視為金童玉女。可惜兩人經歷分分合合最終未能走在一起，Justin亦與Hailey Bieber步入禮堂。而Selena近年飽受外界的言語攻擊，不斷有人批評她身材走樣，其後Selena在一次訪問中坦言自己在2017年因為紅斑性狼瘡復發，需要接受高風險的換腎手術，腰間還有腎臟手術留下的疤痕。面對網民的抨擊及病情困擾，令她患上抑鬱症，更需要尋求心理輔導治療。如今Selena終於走出困境，不少粉絲都戥她開心！

Selena因紅斑性狼瘡復發，需接受腎臟移植手術，獲好友Francia Raisa捐腎。（IG@selenagomez）

Selena在今年年初推出新專輯。（IG@selenagomez）