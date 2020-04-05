【3日2夜】傅嘉莉做Spa騷玉背係好睇　植置入式廣告過份Hard-Sell

《3日2夜》金邊篇由傅嘉莉（Kelly）和楊潮凱主持，以愛情故事包裝講述兩個毫不相識的香港人在異地邂逅，給人一總耳目一新的感覺。無論是夜空下談情、拍拖同大象散步、做Spa或是在尾聲的共進法國餐廳一幕，都帶給人一種浪漫的氛圍，又鈎起追看意欲，令人迫不及待地想知道他們的戀情能否開花結果。 不過可惜，整集《3日2夜》的浪漫氣氛卻被其一個環節完全破壞了！

《3日2夜》例必去嘆Spa。（電視截圖）

故事講到，傅嘉莉和楊潮凱去了一個當地的藝術創意園區遊覽，參觀影靚相打卡，行到攰之餘就在咖啡店歇腳。這時候楊潮凱就十分兀突地表示，想介紹自己的朋友給Kelly認識，然後就出現了一位着晒西裝打晒呔的「朋友」。原來他是由香港到柬埔寨投資開設該個創意園區的老闆，途中更表示該處租金只需港幣$5000/200呎，十分便宜和適合創業云云，十分之Hard-Sell。

明明睇緊《3日2夜》，點解要搵個老闆介紹創業園區有幾平租。（電視截圖）

睇完以及聽完一大段與旅遊完全無關痛癢的介紹後，還要「欣賞」這一位老闆的住宅，他的老婆更不忘介紹當地買樓如何簡單，價廉物美，食住又方便。

睇圖你一定估唔到係《3日2夜》嘅畫面。（電視截圖）

觀眾都明白，旅遊節目都少不勉會有植入式宣傳，例如會介紹當地國家的重點景點又或是入住有贊助的酒店，但在《3日2夜》中Hard-Sell，將睇靚人靚景的節目變成一個樓盤廣告，實在是給予觀眾有一種「被欺騙」的感覺。如此「拆招牌式」的植入式廣告，真的是十分罕見。下次再有同類型的廣告，不妨放在《安樂蝸》等資訊性較強的節目，或者會比《3日2夜》更來的合適。

+ 13 + 12 + 11