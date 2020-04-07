【收視滯後報告】《法證先鋒IV》破紀錄　成為近七年最高收視劇集

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是3月23日至3月29日。今次報告重點當然是《法證先鋒IV》的大結局，受疫情影響，該劇自播出後一直有超高收視，而且一直保持強勢，從未試過跌低過35點。而《法證先鋒IV》亦沒有令TVB失望，最終全劇平均錄得36.3點，扛破七年封塵記錄！

《法證先鋒IV》周一至五平均38.8點，最高收視周一(23日)晚40.0點，為該劇播映以來最高收視一集，而周五晚(第30集)大結局收視39.6點，全劇平均36.3點，乃2013年以來集收視之冠。對上一套能全劇達到36點的劇集也是一部系列劇集，是2013年的《衝上雲宵2》。

《法證先鋒IV》呢個紀錄相信疫情過後難以再破。（劇照）

破紀錄原來不只一套劇，《愛•回家之開心速遞》周一至五平均30.6點，最高收視周四(26日)晚31.5點(第818集動漫人物,即原定3月16日播映,後調至3月26日播出)，而3月29日(周日)晚取得30.7點收視，為該劇自今年1月開始逢周一至日播映，周日晚首次取得超逾30點收視紀錄。

呢集抵佢高收喇！（螢幕截圖）

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《慶餘年》周一至五平均25.4點，最高收視周一、四(23、26日)晚26.2點。另外，凌晨時份播出的《On Call 36小時》，周一至四平均9.2點，最高收視周四(26日)晚大結局9.7點，平了《法證先鋒II》於2019年4月30日重播第17集紀錄，全劇取得平均8.1點收視,為2017年以來深宵劇集收視之冠。而第二輯《On Call 36 II》首集也取得高開9.1點收視。

《On Call 36小時》帶起埋凌晨時段，呢套真係好睇嘅。（微博＠TVB）

《東張西望》繼2月13日「流鸞工作環境恐播毒」、2月17日「持刀賊超市搶廁紙」及3月9日「港產口罩自救」主題先後取得27點高收視後,3月28日(周六)「名牌手袋網購騙案」再有突破，取得27.3點收視，為2019年8月以來最高收視紀錄。

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