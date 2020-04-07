【新冠肺炎】大馬網紅拍片向親友謊稱染病　遭網民鬧爆消費疫情

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影在全球肆虐，不少國家的確診個案持續上升，包括馬來西亞。大馬有一位叫喵喵（MiaoMaio）的網紅，就和男友近日上傳一段影片，跟親友說自己染病，測試對方反應，隨即遭到網友砲轟。

喵喵向親友謊稱染疫，測試對方的反應。（YouTube影片截圖@MiaoMiao&Chris）

喵喵和男友開設YouTube頻道MiaoMiao & Chris，主要是放閃和分享情侶間的趣事。不過，近日，他們上載了一條片，謊稱感染新冠肺炎，打給一位YouTuber好友楊寶貝，指自己得了新冠肺炎要隔離14天，對方還哭了起來。接着又再打給其他朋友，一邊講還一邊在笑，最後更打給爸爸測試。

喵喵在IG在近60萬粉絲，是一位網紅。（Instagram@agnesmaa）

影片一出街，不少網民立刻留言指責他們，即使他們強調這個測試的目的是想大家珍惜身邊人，但這樣也無補於事。網民紛紛表示︰「消費新冠肺炎好玩嘛」、「這樣也可以拿來開玩笑嗎？」，甚至講到「祝你們心想事成」等，之後影片就被下架了。這對情侶在IG上繼續發文解釋，表示︰「我們並沒有不尊重Covid19的病患者，相反，我們非常關心這次的疫情。我們是真心希望可以呼吁（籲）大家儘量留在家裡，照顧好自己的身體健康，才做出這個影片。這次事件對外界帶來了很多誤會，我們以後會思前顧後，注意自己的發文內容。引起了不必要的爭論和誤會，浪費了新聞的篇幅去討論這件事，真的很對不起在這裡向大家道歉。」

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