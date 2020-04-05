【晚吹】岑樂怡爆娛樂圈內出名靈異事件　竟然關二人女子組合事？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集講到的主題是「廢攝」，顧名思義就是有班攝影發燒友愛到一些荒廢了的地點拍照，今集他們請了一位廢攝愛好者Tiger分享，他指其實他們是喜歡拍攝事物件停留在人們離開一刻的感覺。Tiger就表明︰「我哋通常都係唔猛唔去！」他大講遇過的經歷之餘，也分享了幾張靈異照片。

最新一集的主題是「廢攝」。（電視截圖）

攝影師Tiger愛好廢攝，更直言︰「唔猛唔去！」（電視截圖）

Tiger自言自己沒有陰陽眼，但有很強烈的第六感。Edmond問他有沒有試過去到一個廢攝地點後，發生器材故障等事，他答︰「好少會有咁嘅情況，但有時會影到啲能量球。」所謂能量球，指的就是出現在照片上的一些光球，又或者像JJ所講像菲林曝光了的一些光點。

右邊的兩個圈圈似乎影到些什麼，小圈圈住真的好像看到一個女人的頭，點擊下圖看放大版！！（電視截圖）

點擊下圖逐格看他影的靈異相兼分享故事︰

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Edmond又透露，他知道有些突發攝記，去完意外現場拍攝屍體等畫面，他們不能立即回家，他們要把相機或記憶卡先放回公司才可以回家，否則會把不想帶的帶回家。（電視截圖）

阿妹分享了行內一件為人所知的靈異事件，當時有一隊九十年代末出道的二人女子組合到摩星嶺拍MV，拍攝中途，導演突然很惡的說︰「嗰個男人你行開啦！」然後副導演再走前，說︰「先生，唔該你借過少少。」拍攝之後再繼續一會，那個男人又擋住了，大家開始覺得很古怪，導演想親自趕走他，怎料一去到那個位置，就不見了那男人。之後他們重看回帶，也是看不到有男人出現，於是那個MV就從來沒有再拍攝了。阿妹指原來這個故事是好有名的，聽上來也好恐怖。

點擊看看同期或前後有什麼二人女子組合？？

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